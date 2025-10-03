Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Повышение минималки и льготы бизнесу — интервью с Гетманцевым arrow
Повышение минималки и льготы бизнесу — интервью с Гетманцевым

Повышение минималки и льготы бизнесу — интервью с Гетманцевым

3 октября 2025 г. 21:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:00 Повышение минималки и льготы бизнесу — интервью с Гетманцевым

Text

18:11 Россия атакует газодобычу Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Поставки оружия Украине под угрозой — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп думает о передаче нового оружия Украине — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2025
Text

17:50 Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 ЕС готовит жесткие действия против РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия атакует энергетику — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2025
Text

19:00 Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

Text

18:07 ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:18 В Украине появились 16 новых городов-героев — эфир День.LIVE

Text

21:00 Повышение минималки и льготы бизнесу — интервью с Гетманцевым

Text

18:11 Россия атакует газодобычу Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Поставки оружия Украине под угрозой — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп думает о передаче нового оружия Украине — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2025
Text

17:50 Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет о повышении минималки и прожиточного минимума.

Посмотреть интервью можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Гетманцев в интервью подробно будет раскрывать такие темы:

  • Установление верхнего лимита зарплат чиновников;
  • Увеличение расходов на поддержку оборонной промышленности;
  • Повышение минимальной пенсии;
  • Обеспечение помощью семей с детьми с инвалидностью;
  • Компенсирование налогов для бизнеса на прифронтовых территориях.

Напомним, что ранее Даниил Гетманцев рассказал, что рынок недвижимости в Украине продолжает оставаться одной из наименее прозрачных отраслей экономики. Неофициальная деятельность риелторов распространена настолько широко, что по объемам превышает даже теневой сектор ресторанного бизнеса.

Кроме того, Гетманцев заявил, что программа "еОселя" фактически не достигает тех, кто больше всего нуждается в поддержке. Переселенцы, военные, педагоги и малообеспеченные граждане остаются вне ее внимания.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

02:20 Четыре года тюрьмы — в США вынесли приговор рэперу P. Diddy

01:55 В Чернигове прогремел взрыв — чем атакует враг

01:36 Военный продавал боеприпасы на Одесчине — что решил суд

01:30 В "Армия+" новый курс — чему учат

01:03 Украинские спасатели работали на оккупантов — приговор суда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:34 Кто просматривает ваши данные в реестрах — новая функция в Дії

00:33 Родители из-за хлеба и печенья убили ребенка — их будут судить

00:30 Перевод из бригады в ТЦК — есть ли компенсация за отпуск

00:27 Враг пытается наступать — Жорин о боях возле Боровой

00:16 Ряд взрывов в общине на Харьковщине — подробности обстрела

02:20 Четыре года тюрьмы — в США вынесли приговор рэперу P. Diddy

01:55 В Чернигове прогремел взрыв — чем атакует враг

01:36 Военный продавал боеприпасы на Одесчине — что решил суд

01:30 В "Армия+" новый курс — чему учат

01:03 Украинские спасатели работали на оккупантов — приговор суда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:34 Кто просматривает ваши данные в реестрах — новая функция в Дії

00:33 Родители из-за хлеба и печенья убили ребенка — их будут судить

00:30 Перевод из бригады в ТЦК — есть ли компенсация за отпуск

00:27 Враг пытается наступать — Жорин о боях возле Боровой

00:16 Ряд взрывов в общине на Харьковщине — подробности обстрела

19:47 Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже

1 октября

19:47 День защитника — какие вызовы стоят перед украинской армией

06:33 День защитников Украины — что одесситы желают героям

29 сентября

22:33 Метро в Одессе — насколько это реально сегодня

26 сентября

22:33 Недвижимость в Одессе — упадут ли цены на квартиры и какой спрос

25 сентября

19:47 Состояние Черного моря сегодня — есть ли опасность для одесситов

06:33 Будущее одесского морвокзала — что должно быть на его месте

23 сентября

19:46 Осенняя корзина одессита — какие продукты подорожали в сентябре

22 сентября

19:46 Строительство метро в Одессе после войны — что думают одесситы

20 сентября

06:33 Хватает ли одесситам заработной платы — на чем экономят

Text

21:00 Повышение минималки и льготы бизнесу — интервью с Гетманцевым

Text

18:11 Россия атакует газодобычу Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Поставки оружия Украине под угрозой — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп думает о передаче нового оружия Украине — эфир Ранок.LIVE

2 октября
Text

17:50 Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Россия атакует газодобычу Украины — эфир Вечір.LIVE

Россия атакует газодобычу Украины — эфир Вечір.LIVE

3 октября 2025 г. 18:11
Поставки оружия Украине под угрозой — эфир День.LIVE

Поставки оружия Украине под угрозой — эфир День.LIVE

3 октября 2025 г. 13:00
Трамп думает о передаче нового оружия Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп думает о передаче нового оружия Украине — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2025 г. 8:00
Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

2 октября 2025 г. 17:50
ЕС готовит жесткие действия против РФ — эфир День.LIVE

ЕС готовит жесткие действия против РФ — эфир День.LIVE

2 октября 2025 г. 13:05
Россия атакует энергетику — эфир Ранок.LIVE

Россия атакует энергетику — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2025 г. 8:00
Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

1 октября 2025 г. 19:00
ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

1 октября 2025 г. 18:07

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации