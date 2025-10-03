Повышение минималки и льготы бизнесу — интервью с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет о повышении минималки и прожиточного минимума.

Посмотреть интервью можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Гетманцев в интервью подробно будет раскрывать такие темы:

Установление верхнего лимита зарплат чиновников;

Увеличение расходов на поддержку оборонной промышленности;

Повышение минимальной пенсии;

Обеспечение помощью семей с детьми с инвалидностью;

Компенсирование налогов для бизнеса на прифронтовых территориях.

Напомним, что ранее Даниил Гетманцев рассказал, что рынок недвижимости в Украине продолжает оставаться одной из наименее прозрачных отраслей экономики. Неофициальная деятельность риелторов распространена настолько широко, что по объемам превышает даже теневой сектор ресторанного бизнеса.

Кроме того, Гетманцев заявил, что программа "еОселя" фактически не достигает тех, кто больше всего нуждается в поддержке. Переселенцы, военные, педагоги и малообеспеченные граждане остаются вне ее внимания.