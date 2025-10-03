Підвищення мінімалки та пільги бізнесу — інтерв'ю з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму.

Переглянути інтерв'ю можна на каналі Новини.LIVE у YouTube.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Гетманцев в інтерв'ю детально розкриватиме такі теми:

Встановлення верхнього ліміту зарплат чиновників;

Збільшення видатків на підтримку оборонної промисловості;

Підвищення мінімальної пенсії;

Забезпечення допомогою сімей з дітьми з інвалідністю;

Компенсування податків для бізнесу на прифронтових територіях.

Нагадаємо, що раніше Данило Гетманцев розповів, що ринок нерухомості в Україні продовжує залишатися однією з найменш прозорих галузей економіки. Неофіційна діяльність рієлторів поширена настільки широко, що за обсягами перевищує навіть тіньовий сектор ресторанного бізнесу.

Крім того, Гетманцев заявив, що програма "єОселя" фактично не досягає тих, хто найбільше потребує підтримки. Переселенці, військові, педагоги та малозабезпечені громадяни залишаються поза її увагою.