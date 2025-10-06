Блэкауты и удары РФ по энергетике — эфир День.LIVE

Российские оккупанты продолжают наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины. В результате вражеских атак жители города Шостка Сумской области остались без света.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 6 октября.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- политолог, общественный деятель Олесь Доний;
- профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета Игорь Тодоров;
- спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;
- вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по вопросам внешней политики Лукаш Адамский;
- народный депутат Украины, 2-4 созывов, председатель Киевской областной государственной администрации (2005-2006 годы) Евгений Жовтяк;
- социолог Андрей Еременко;
- экономист Борис Кушнирук;
- соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- В городе Шостка Сумской области из-за очередного удара российских войск произошел вынужденный блэкаут, который оставил жителей без электроэнергии;
- В Черкасской области часть абонентов осталась без света;
- Во Львове после атаки РФ 5 октября исчез свет.
Напомним, что российские оккупанты атаковали Краматорск Донецкой области новым типом дрона.
А Садовый сделал важное заявление о дальнейших атаках на фоне массированного удара РФ по Львову.