Блэкауты и удары РФ по энергетике — эфир День.LIVE

Блэкауты и удары РФ по энергетике — эфир День.LIVE

6 октября 2025 г. 13:20

13:20 Блэкауты и удары РФ по энергетике — эфир День.LIVE

08:00 Мир не реагирует на удары России по Украине — эфир Ранок.LIVE

21:00 Повышение минималки и льготы бизнесу — интервью с Гетманцевым

18:11 Россия атакует газодобычу Украины — эфир Вечір.LIVE

13:00 Поставки оружия Украине под угрозой — эфир День.LIVE

08:00 Трамп думает о передаче нового оружия Украине — эфир Ранок.LIVE

17:50 Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

13:05 ЕС готовит жесткие действия против РФ — эфир День.LIVE

08:00 Россия атакует энергетику — эфир Ранок.LIVE

19:00 Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

13:20 Блэкауты и удары РФ по энергетике — эфир День.LIVE

08:00 Мир не реагирует на удары России по Украине — эфир Ранок.LIVE

21:00 Повышение минималки и льготы бизнесу — интервью с Гетманцевым

18:11 Россия атакует газодобычу Украины — эфир Вечір.LIVE

13:00 Поставки оружия Украине под угрозой — эфир День.LIVE

Российские оккупанты продолжают наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины. В результате вражеских атак жители города Шостка Сумской области остались без света.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 6 октября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • политолог, общественный деятель Олесь Доний;
  • профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета Игорь Тодоров;
  • спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;
  • вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по вопросам внешней политики Лукаш Адамский;
  • народный депутат Украины, 2-4 созывов, председатель Киевской областной государственной администрации (2005-2006 годы) Евгений Жовтяк;
  • социолог Андрей Еременко;
  • экономист Борис Кушнирук;
  • соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • В городе Шостка Сумской области из-за очередного удара российских войск произошел вынужденный блэкаут, который оставил жителей без электроэнергии;
  • В Черкасской области часть абонентов осталась без света;
  • Во Львове после атаки РФ 5 октября исчез свет.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Краматорск Донецкой области новым типом дрона.

А Садовый сделал важное заявление о дальнейших атаках на фоне массированного удара РФ по Львову.

