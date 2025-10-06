Блэкауты и удары РФ по энергетике — эфир День.LIVE

Российские оккупанты продолжают наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины. В результате вражеских атак жители города Шостка Сумской области остались без света.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 6 октября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

политолог, общественный деятель Олесь Доний;

профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета Игорь Тодоров;

спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;

вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по вопросам внешней политики Лукаш Адамский;

народный депутат Украины, 2-4 созывов, председатель Киевской областной государственной администрации (2005-2006 годы) Евгений Жовтяк;

социолог Андрей Еременко;

экономист Борис Кушнирук;

соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

В городе Шостка Сумской области из-за очередного удара российских войск произошел вынужденный блэкаут, который оставил жителей без электроэнергии;

В Черкасской области часть абонентов осталась без света;

Во Львове после атаки РФ 5 октября исчез свет.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Краматорск Донецкой области новым типом дрона.

А Садовый сделал важное заявление о дальнейших атаках на фоне массированного удара РФ по Львову.