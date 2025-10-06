Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі України. Внаслідок ворожих атак жителі міста Шостка Сумської області лишилися без світла.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 6 жовтня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

політолог, громадський діяч Олесь Доній;

професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров;

речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;

віцедиректор Центру Мерошевського, експерт у питаннях зовнішньої політики Лукаш Адамський;

народний депутат України, 2-4 скликань, голова Київської обласної державної адміністрації (2005-2006 роки) Євген Жовтяк;

соціолог Андрій Єременко;

економіст Борис Кушнірук;

співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

У місті Шостка Сумської області через черговий удар російських військ стався вимушений блекаут, що залишив мешканців без електроенергії;

На Черкащині частина абонентів залишилась без світла;

У Львові після атаки РФ 5 жовтня зникло світло.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Краматорськ Донецької області новим типом дрона.

А Садовий зробив важливу заяву про подальші атаки на тлі масованого удару РФ по Львову.