Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі України. Внаслідок ворожих атак жителі міста Шостка Сумської області лишилися без світла.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 6 жовтня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- політолог, громадський діяч Олесь Доній;
- професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров;
- речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;
- віцедиректор Центру Мерошевського, експерт у питаннях зовнішньої політики Лукаш Адамський;
- народний депутат України, 2-4 скликань, голова Київської обласної державної адміністрації (2005-2006 роки) Євген Жовтяк;
- соціолог Андрій Єременко;
- економіст Борис Кушнірук;
- співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- У місті Шостка Сумської області через черговий удар російських військ стався вимушений блекаут, що залишив мешканців без електроенергії;
- На Черкащині частина абонентів залишилась без світла;
- У Львові після атаки РФ 5 жовтня зникло світло.
Нагадаємо, що російські окупанти атакували Краматорськ Донецької області новим типом дрона.
А Садовий зробив важливу заяву про подальші атаки на тлі масованого удару РФ по Львову.