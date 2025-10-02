Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

Украине удалось вернуть из российского плена еще 205 граждан. В рамках обмена снова дома оказались 185 защитников и 20 гражданских.

Состоялся 69-й комбинированный обмен пленными по стамбульским договоренностям, в результате которого домой вернулись 185 украинских военных и 20 гражданских, большинство из которых были в российской неволе с 2022 года.

Среди военных, которые вернулись домой, — бойцы Вооруженных Сил Украины, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, Десантно-штурмовых войск, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы

народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;

народный депутат "Слуга Народа", председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева-Федоренко;

народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;

городской голова города Славутич Юрий Фомичев;

соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

