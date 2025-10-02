Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE arrow
Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

2 октября 2025 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 ЕС готовит жесткие действия против РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия атакует энергетику — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2025
Text

19:00 Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

Text

18:07 ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:18 В Украине появились 16 новых городов-героев — эфир День.LIVE

Text

08:00 День защитников и защитниц Украины — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2025
Text

17:50 Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Украина получит миллиарды от ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Сибига сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Text

17:50 Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 ЕС готовит жесткие действия против РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия атакует энергетику — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2025
Text

19:00 Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

Text

18:07 ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

Украине удалось вернуть из российского плена еще 205 граждан. В рамках обмена снова дома оказались 185 защитников и 20 гражданских.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE 2 октября.

О чем эфир

Состоялся 69-й комбинированный обмен пленными по стамбульским договоренностям, в результате которого домой вернулись 185 украинских военных и 20 гражданских, большинство из которых были в российской неволе с 2022 года.

Среди военных, которые вернулись домой, — бойцы Вооруженных Сил Украины, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, Десантно-штурмовых войск, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы

Гости эфира

Сегодня к эфиру в студии Вечір.LIVE присоединятся:

  • народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
  • народный депутат "Слуга Народа", председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева-Федоренко;
  • народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • городской голова города Славутич Юрий Фомичев;
  • соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Ранее омбудсман Дмитрий Лубинец показал, как украинских пленных встречали на родине.

А также в Координационном штабе рассказали, кто вернулся в Украину в рамках обмена 2 октября.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

06:30 Шовковский рассказал, почему Динамо проиграло Кристал Пэлас

06:30 Что будет с ценами на подсолнечное масло — прогноз на осень

06:30 Военный учет ВПЛ — сколько времени имеют такие лица

06:20 Солнечные панели — какая скрытая угроза существует в оборудовании

06:12 Скрытая ловушка — чем грозит покупка дома без документов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Право на два вида пенсии одновременно — что стоит знать

06:01 Расчеты в кассе Ощада — какие суммы требуют усиленной проверки

05:46 Не забывайте зонтики — какая погода в Одессе сегодня

05:45 Досрочная пенсия для учителей — как изменились условия

05:36 Выплаты за пленных военных — кто имеет право

06:30 Шовковский рассказал, почему Динамо проиграло Кристал Пэлас

06:30 Что будет с ценами на подсолнечное масло — прогноз на осень

06:30 Военный учет ВПЛ — сколько времени имеют такие лица

06:20 Солнечные панели — какая скрытая угроза существует в оборудовании

06:12 Скрытая ловушка — чем грозит покупка дома без документов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Право на два вида пенсии одновременно — что стоит знать

06:01 Расчеты в кассе Ощада — какие суммы требуют усиленной проверки

05:46 Не забывайте зонтики — какая погода в Одессе сегодня

05:45 Досрочная пенсия для учителей — как изменились условия

05:36 Выплаты за пленных военных — кто имеет право

19:47 Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже

1 октября

19:47 День защитника — какие вызовы стоят перед украинской армией

06:33 День защитников Украины — что одесситы желают героям

29 сентября

22:33 Метро в Одессе — насколько это реально сегодня

26 сентября

22:33 Недвижимость в Одессе — упадут ли цены на квартиры и какой спрос

25 сентября

19:47 Состояние Черного моря сегодня — есть ли опасность для одесситов

06:33 Будущее одесского морвокзала — что должно быть на его месте

23 сентября

19:46 Осенняя корзина одессита — какие продукты подорожали в сентябре

22 сентября

19:46 Строительство метро в Одессе после войны — что думают одесситы

20 сентября

06:33 Хватает ли одесситам заработной платы — на чем экономят

Text

17:50 Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 ЕС готовит жесткие действия против РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия атакует энергетику — эфир Ранок.LIVE

1 октября
Text

19:00 Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

Text

18:07 ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
ЕС готовит жесткие действия против РФ — эфир День.LIVE

ЕС готовит жесткие действия против РФ — эфир День.LIVE

2 октября 2025 г. 13:05
Россия атакует энергетику — эфир Ранок.LIVE

Россия атакует энергетику — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2025 г. 8:00
Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

1 октября 2025 г. 19:00
ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

1 октября 2025 г. 18:07
В Украине появились 16 новых городов-героев — эфир День.LIVE

В Украине появились 16 новых городов-героев — эфир День.LIVE

1 октября 2025 г. 13:18
День защитников и защитниц Украины — эфир Ранок.LIVE

День защитников и защитниц Украины — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2025 г. 8:00
Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE

Трамп издал неожиданные приказы генералам США — эфир Вечір.LIVE

30 сентября 2025 г. 17:50
Украина получит миллиарды от ЕС — эфир День.LIVE

Украина получит миллиарды от ЕС — эфир День.LIVE

30 сентября 2025 г. 13:03

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации