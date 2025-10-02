Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

Украине удалось вернуть из российского плена еще 205 граждан. В рамках обмена снова дома оказались 185 защитников и 20 гражданских.
Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE 2 октября.
О чем эфир
Состоялся 69-й комбинированный обмен пленными по стамбульским договоренностям, в результате которого домой вернулись 185 украинских военных и 20 гражданских, большинство из которых были в российской неволе с 2022 года.
Среди военных, которые вернулись домой, — бойцы Вооруженных Сил Украины, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, Десантно-штурмовых войск, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы
Гости эфира
Сегодня к эфиру в студии Вечір.LIVE присоединятся:
- народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
- народный депутат "Слуга Народа", председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева-Федоренко;
- народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
- городской голова города Славутич Юрий Фомичев;
- соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Ранее омбудсман Дмитрий Лубинец показал, как украинских пленных встречали на родине.
А также в Координационном штабе рассказали, кто вернулся в Украину в рамках обмена 2 октября.