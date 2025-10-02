Україна повернула 185 захисників і 20 цивільних — ефір Вечір.LIVE

Україні вдалося повернути з російського полону ще 205 громадян. У рамках обміну знову вдома опинилися 185 захисників та 20 цивільних.

Про що ефір

Відбувся 69-й комбінований обмін полоненими за стамбульськими домовленостями, у результаті якого додому повернулися 185 українських військових і 20 цивільних, більшість з них була у російській неволі від 2022 року.

Серед військових, які повернулися додому, — бійці Збройних Сил України, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, Десантно-штурмових військ, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби

Гості ефіру

Сьогодні до ефіру в студії Вечір.LIVE доєднаються:

народний депутат України п'яти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;

народна депутатка "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева-Федоренко;

народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

міський голова міста Славутич Юрій Фомічев;

співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

