Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

Ізраїль готується до переговорів із ХАМАС щодо мирного плану Трампа, а в Україні тривають бої, дипломатичні ініціативи та підготовка до складного опалювального сезону. Президент Володимир Зеленський попереджає, що Росія намагатиметься зірвати видобуток газу, а Верховна Рада готується ухвалювати рішення про безперервну роботу місцевої влади під час війни.

08:00

Ефір Ранок.LIVE 7 жовтня

У центрі уваги будуть міжнародні та переговори: Ізраїль і ХАМАС готуються до нових переговорів щодо реалізації мирного плану Трампа. Тим часом стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю отримала наказ призупинити наступ на Газу, а за останні два роки на війні загинули понад 1100 ізраїльських військових та правоохоронців. Україна ж продовжує нарощувати оборонні спроможності та готує угоду зі США про обмін технологіями безпілотників.

Окремо експерти обговорять: майбутнє України в Євросоюзі — Володимир Зеленський заявив, що наша держава буде членом ЄС "з Орбаном або без нього". Нідерланди підтвердили підтримку українського вступу, а прем’єр Словаччини Роберт Фіцо вкотре виступив із суперечливими заявами, закликавши до "швидкого завершення війни" замість перемоги України.

Окремо згадають теми війни та військової економіки: Верховна Рада розгляне законопроєкт про створення Кіберсил у складі ЗСУ, а уряд спрямовує додатково 324,7 млрд грн на оборону. Паралельно країна готується до зими — Зеленський визнав, що Росія продовжить бити по енергетиці, а захистити всі об’єкти буде складно.

Марк Бабот, підполковник Генштабу армії оборони Ізраїлю в запасі

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог"

Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці

Ігор Когут Директор Українського парламентського інституту

Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук

Олександр Савченко, економіст, фінансист

Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Сергій Таран, політолог

Нагадаємо, що Україна та Данія домовилися про створення спільних оборонних виробництв за підтримки ЄС, відповідний меморандум підписали під час Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3.

Раніше ми також інформували, що у разі схвалення передачі Україні ракет Tomahawk їх фінансуватимуть країни НАТО, проте рішення президента США Дональда Трампа наразі невідоме.