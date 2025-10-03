Росія атакує газовидобуток України — ефір Вечір.LIVE

Російська армія в ніч проти 3 жовтня завдала найбільш масованого удару по газовидобувній промисловості України від початку повномасштабного вторгнення. На терористичний акт з боку ворога відреагувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Про що ефір
Росія атакує критичну інфраструктуру України. Ворог збільшує інтенсивність ударів по газовидобувній інфраструктурі країни, що може вплинути на сезон опалення.
Гості ефіру
Сьогодні говорити про важливе у студії будуть:
- експерт-міжнародник Тарас Семенюк;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- медіатренер по реформі "Нова українська школа" Сергій Чернявський;
- народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України" Руслан Горбенко;
- суддя Великої Палати Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент Олег Ткачук;
- історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
- перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.
Нагадаємо, Юлія Свириденко назвала мету ударів армії РФ по критичним об'єктам в Україні.
А також стало відомо, що внаслідок обстрілів з боку окупантів на Полтавщині було призупинено видобуток газу.