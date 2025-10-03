Росія атакує газовидобуток України — ефір Вечір.LIVE

Російська армія в ніч проти 3 жовтня завдала найбільш масованого удару по газовидобувній промисловості України від початку повномасштабного вторгнення. На терористичний акт з боку ворога відреагувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Росія атакує критичну інфраструктуру України. Ворог збільшує інтенсивність ударів по газовидобувній інфраструктурі країни, що може вплинути на сезон опалення.

Гості ефіру

Сьогодні говорити про важливе у студії будуть:

експерт-міжнародник Тарас Семенюк;

політтехнолог Руслан Рохов;

медіатренер по реформі "Нова українська школа" Сергій Чернявський;

народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України" Руслан Горбенко;

суддя Великої Палати Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент Олег Ткачук;

історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;

перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Нагадаємо, Юлія Свириденко назвала мету ударів армії РФ по критичним об'єктам в Україні.

А також стало відомо, що внаслідок обстрілів з боку окупантів на Полтавщині було призупинено видобуток газу.