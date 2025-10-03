Россия атакует газодобычу Украины — эфир Вечір.LIVE

Российская армия в ночь на 3 октября нанесла наиболее массированный удар по газодобывающей промышленности Украины с начала полномасштабного вторжения. На террористический акт со стороны врага отреагировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.
О чем эфир
Россия атакует критическую инфраструктуру Украины. Враг увеличивает интенсивность ударов по газодобывающей инфраструктуре страны, что может повлиять на сезон отопления.
Гости эфира
Сегодня говорить о важном в студии будут:
- эксперт-международник Тарас Семенюк;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- медиатренер по реформе "Новая украинская школа" Сергей Чернявский;
- народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины" Руслан Горбенко;
- судья Большой Палаты Верховного Суда, доктор юридических наук, доцент Олег Ткачук;
- историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев
- первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов.
Напомним, Юлия Свириденко назвала цель ударов армии РФ по критическим объектам в Украине.
А также стало известно, что в результате обстрелов со стороны оккупантов на Полтавщине была приостановлена добыча газа.