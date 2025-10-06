Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський відповів Орбану стосовно ЄС — ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський відповів Орбану стосовно ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відповів Орбану стосовно ЄС — ефір Вечір.LIVE

06 жовтня 2025 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Зеленський відповів Орбану стосовно ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

Text

08:00 Світ не реагує на удари Росії по Україні — ефір Ранок.LIVE

3 жовтня 2025
Text

21:00 Підвищення мінімалки та пільги бізнесу — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:11 Росія атакує газовидобуток України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Своєчасне постачання зброї Україні під загрозою — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп думає про передачу нової зброї Україні — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2025
Text

17:50 Україна повернула 185 захисників і 20 цивільних — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 ЄС готує жорсткі дії проти РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія атакує енергетику — ефір Ранок.LIVE

Text

17:50 Зеленський відповів Орбану стосовно ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

Text

08:00 Світ не реагує на удари Росії по Україні — ефір Ранок.LIVE

3 жовтня 2025
Text

21:00 Підвищення мінімалки та пільги бізнесу — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:11 Росія атакує газовидобуток України — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що вступ нашої держави до Європейського Союзу відбудеться. Це станеться незалежно від того, яку позицію щодо цього займе прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Український лідер пояснив, що членство України в ЄС є вибором українського народу, і він упевнений, що угорці підтримують Україну незалежно від дій свого прем’єра.

Сьогодні говорити про важливе у студії будуть:

  • політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;
  • народний депутат України, "Батьківщина", Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець;
  • міністр палива та енергетики України Іван Плачков.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що Нідерланди будуть підтримувати Україну на всьому шляху до Європейського союзу

А до цього Володимир Зеленський із президенткою Молдови Маєю Санду обговорили синхронізацію євроінтеграційних кроків двох держав.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:45 Зеленський назвав головну умову зупинення війни з РФ

18:23 Ліквідація ОСУВ "Дніпро" — у Генштабі пояснили причину

18:22 У Росії військовий спалив гелікоптер Mi-8 — деталі

18:15 Скільки треба заробляти в Україні, щоб вважатися середнім класом

18:15 Обстріли Одещини — моніторинг моря проводиться цілодобово

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:05 Купити 1 тис. доларів у жовтні — скільки це коштуватиме

18:03 Рада оборони Києва провела засідання — які рішення ухвалили

17:56 Прикордонники відбили штурм РФ біля Костянтинівки — відео

Text

17:50 Зеленський відповів Орбану стосовно ЄС — ефір Вечір.LIVE

17:38 У Кремлі обговорюють напад на НАТО — деталі від єврокомісара

18:45 Зеленський назвав головну умову зупинення війни з РФ

18:23 Ліквідація ОСУВ "Дніпро" — у Генштабі пояснили причину

18:22 У Росії військовий спалив гелікоптер Mi-8 — деталі

18:15 Скільки треба заробляти в Україні, щоб вважатися середнім класом

18:15 Обстріли Одещини — моніторинг моря проводиться цілодобово

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:05 Купити 1 тис. доларів у жовтні — скільки це коштуватиме

18:03 Рада оборони Києва провела засідання — які рішення ухвалили

17:56 Прикордонники відбили штурм РФ біля Костянтинівки — відео

17:38 У Кремлі обговорюють напад на НАТО — деталі від єврокомісара

17:35 На вулицю краще не виходити — в Одесі завтра штормитиме

06:33 Зарплата вчителів — якою вона має бути на думку одеситів

4 жовтня

06:33 Другий шанс на життя — як одеські волонтери рятують тварин

2 жовтня

19:47 Ціни на одеських ринках у жовтні — що стало дорожчим

1 жовтня

19:47 День захисника — які виклики стоять перед українською армією

06:33 День захисників України — що одесити бажають героям

29 вересня

22:33 Метро в Одесі — наскільки це реально сьогодні

26 вересня

22:33 Нерухомість в Одесі — чи впадуть ціни на квартири та який попит

25 вересня

19:47 Стан Чорного моря сьогодні — чи є небезпека для одеситів

06:33 Майбутнє одеського морвокзалу — що має бути на його місці

23 вересня

19:46 Осінній кошик одесита — які продукти подорожчали у вересні

Text

17:50 Зеленський відповів Орбану стосовно ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

Text

08:00 Світ не реагує на удари Росії по Україні — ефір Ранок.LIVE

3 жовтня
Text

21:00 Підвищення мінімалки та пільги бізнесу — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:11 Росія атакує газовидобуток України — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

06 жовтня 2025 р. 13:20
Світ не реагує на удари Росії по Україні — ефір Ранок.LIVE

Світ не реагує на удари Росії по Україні — ефір Ранок.LIVE

06 жовтня 2025 р. 08:00
Підвищення мінімалки та пільги бізнесу — інтерв'ю з Гетманцевим

Підвищення мінімалки та пільги бізнесу — інтерв'ю з Гетманцевим

03 жовтня 2025 р. 21:00
Росія атакує газовидобуток України — ефір Вечір.LIVE

Росія атакує газовидобуток України — ефір Вечір.LIVE

03 жовтня 2025 р. 18:11
Своєчасне постачання зброї Україні під загрозою — ефір День.LIVE

Своєчасне постачання зброї Україні під загрозою — ефір День.LIVE

03 жовтня 2025 р. 13:00
Трамп думає про передачу нової зброї Україні — ефір Ранок.LIVE

Трамп думає про передачу нової зброї Україні — ефір Ранок.LIVE

03 жовтня 2025 р. 08:00
Україна повернула 185 захисників і 20 цивільних — ефір Вечір.LIVE

Україна повернула 185 захисників і 20 цивільних — ефір Вечір.LIVE

02 жовтня 2025 р. 17:50
ЄС готує жорсткі дії проти РФ — ефір День.LIVE

ЄС готує жорсткі дії проти РФ — ефір День.LIVE

02 жовтня 2025 р. 13:05

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації