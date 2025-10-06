Зеленський відповів Орбану стосовно ЄС — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що вступ нашої держави до Європейського Союзу відбудеться. Це станеться незалежно від того, яку позицію щодо цього займе прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Український лідер пояснив, що членство України в ЄС є вибором українського народу, і він упевнений, що угорці підтримують Україну незалежно від дій свого прем’єра.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що Нідерланди будуть підтримувати Україну на всьому шляху до Європейського союзу.
А до цього Володимир Зеленський із президенткою Молдови Маєю Санду обговорили синхронізацію євроінтеграційних кроків двох держав.