Зеленский ответил Орбану касательно ЕС — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вступление нашего государства в Европейский Союз состоится. Это произойдет независимо от того, какую позицию по этому поводу займет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Украинский лидер объяснил, что членство Украины в ЕС является выбором украинского народа, и он уверен, что венгры поддерживают Украину независимо от действий своего премьера.

политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;

политтехнолог Олег Постернак;

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;

народный депутат Украины, "Батькивщина", Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец;

министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

Напомним, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что Нидерланды будут поддерживать Украину на всем пути в Европейский союз.

А до этого Владимир Зеленский с президентом Молдовы Майей Санду обсудили синхронизацию евроинтеграционных шагов двух государств.