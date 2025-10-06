Видео
Главная arrow Відео arrow Зеленский ответил Орбану касательно ЕС — эфир Вечір.LIVE arrow
Зеленский ответил Орбану касательно ЕС — эфир Вечір.LIVE

Зеленский ответил Орбану касательно ЕС — эфир Вечір.LIVE

6 октября 2025 г. 17:50

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вступление нашего государства в Европейский Союз состоится. Это произойдет независимо от того, какую позицию по этому поводу займет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Украинский лидер объяснил, что членство Украины в ЕС является выбором украинского народа, и он уверен, что венгры поддерживают Украину независимо от действий своего премьера.

Сегодня говорить о важном в студии будут:

  • политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
  • народный депутат Украины, "Батькивщина", Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец;
  • министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

Напомним, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что Нидерланды будут поддерживать Украину на всем пути в Европейский союз.

А до этого Владимир Зеленский с президентом Молдовы Майей Санду обсудили синхронизацию евроинтеграционных шагов двух государств.

