Світ не реагує на удари Росії по Україні — ефір Ранок.LIVE

Світ не реагує на удари Росії по Україні — ефір Ранок.LIVE

06 жовтня 2025 р. 08:00

Президент України Володимир Зеленський обурився через відсутність належної реакції міжнародної спільноти на ракетно-дронову атаку Росії по Україні. Глава держави зазначив, що Росія стабільно нарощує атаки по цивільній інфраструктурі та мирному населенню, а світові лідери не роблять рішучих дій, щоб це зупинити. Володимир Зеленський заявив, що необхідне посилення підтримки України, зокрема через запровадження жорсткіших санкцій проти Росії та надання додаткової військової допомоги.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 6 жовтня

Ведучі разом із запрошеними експертами обговорять результати свіжих соціологічних опитувань, за якими партія Валерія Залужного впевнено лідирує у рейтингах. Обговорюватимуть й те, коли та за яких умов в Україні можливі вибори, яким буде новий закон про повоєнне голосування і як зміниться електоральна карта країни після війни.

Також у центрі уваги буде вплив зростання мит і тарифів на споживчі ціни у США та Європі, нова енергетична ситуація після масованих російських ударів, рекордне зростання біткоїна, питання заморожених російських активів і нові пропозиції "Укренерго" щодо тарифів на 2026 рік.

Окрім того ви почуєте про реакцію Китаю на заяви української розвідки про передачу супутникових даних Росії, загострення між Пекіном і Вашингтоном через можливу передачу Україні ракет Tomahawk, а також політичну динаміку у Центральній Європі: вибори в Чехії, Грузії та протести у Тбілісі. Також піднімуть тему позиції Угорщини в контексті відносин з Україною та переговорів у рамках ЄС.

Військові експерти розкажуть про ситуацію на фронті, нові методи атак дронів, ризики для енергетичної системи та необхідність міжнародної допомоги.

Гості ефіру:

  • Олексій Кошель — голова Комітету виборців України, доктор історичних наук
  • Юрій Гаврилечко — економічний експерт
  • Тібор Томпа — голова угорської громади Києва та Київської області
  • Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
  • Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України
  • Петро Олещук — політолог
  • Микола Голомша — ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, політичний експерт
  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин

Нагадаємо, поліція показала перші кадри після обстрілу Львова 5 жовтня. Також в Краматорську зафіксували новий тип російського дрона

09:12 Нічна атака на Одещину — перші дані про наслідки

08:59 В Чернігівській області відключення світла через обстріли

08:50 Субсидії у 2025 році — як оформити допомогу боржникам

08:42 Росіяни вдарили по Харкову дронами — ДСНС оприлюднила наслідки

08:38 Росія атакувала відділення "Нової пошти" на Донеччині

08:35 Продаж житла за сертифікатом — що треба знати про таку угоду

08:35 Грозові зливи та пориви вітру — прогноз погоди на тиждень

08:19 Дональд Трамп проведе турнір UFC у Білому домі на своє 80-річчя

08:10 Виїзд за кордон чоловіків до 22 років — як реагує бізнес

08:00 Зимова допомога у 8 тис. грн — хто отримає кошти на дрова

09:12 Нічна атака на Одещину — перші дані про наслідки

08:59 В Чернігівській області відключення світла через обстріли

08:50 Субсидії у 2025 році — як оформити допомогу боржникам

08:42 Росіяни вдарили по Харкову дронами — ДСНС оприлюднила наслідки

08:38 Росія атакувала відділення "Нової пошти" на Донеччині

08:35 Продаж житла за сертифікатом — що треба знати про таку угоду

08:35 Грозові зливи та пориви вітру — прогноз погоди на тиждень

08:19 Дональд Трамп проведе турнір UFC у Білому домі на своє 80-річчя

08:10 Виїзд за кордон чоловіків до 22 років — як реагує бізнес

08:00 Зимова допомога у 8 тис. грн — хто отримає кошти на дрова

06:33 Зарплата вчителів — якою вона має бути на думку одеситів

4 жовтня

06:33 Другий шанс на життя — як одеські волонтери рятують тварин

2 жовтня

19:47 Ціни на одеських ринках у жовтні — що стало дорожчим

1 жовтня

19:47 День захисника — які виклики стоять перед українською армією

06:33 День захисників України — що одесити бажають героям

29 вересня

22:33 Метро в Одесі — наскільки це реально сьогодні

26 вересня

22:33 Нерухомість в Одесі — чи впадуть ціни на квартири та який попит

25 вересня

19:47 Стан Чорного моря сьогодні — чи є небезпека для одеситів

06:33 Майбутнє одеського морвокзалу — що має бути на його місці

23 вересня

19:46 Осінній кошик одесита — які продукти подорожчали у вересні

