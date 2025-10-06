Мир не реагирует на удары России по Украине — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился из-за отсутствия должной реакции международного сообщества на ракетно-пушечную атаку России по Украине. Глава государства отметил, что Россия стабильно наращивает атаки по гражданской инфраструктуре и мирному населению, а мировые лидеры не предпринимают решительных действий, чтобы это остановить. Владимир Зеленский заявил, что необходимо усиление поддержки Украины, в частности через введение более жестких санкций против России и предоставление дополнительной военной помощи.

Эфир Ранок.LIVE 6 октября

Ведущие вместе с приглашенными экспертами обсудят результаты свежих социологических опросов, по которым партия Валерия Залужного уверенно лидирует в рейтингах. Будут обсуждать и то, когда и при каких условиях в Украине возможны выборы, каким будет новый закон о послевоенном голосовании и как изменится электоральная карта страны после войны.

Также в центре внимания будет влияние роста пошлин и тарифов на потребительские цены в США и Европе, новая энергетическая ситуация после массированных российских ударов, рекордный рост биткоина, вопрос замороженных российских активов и новые предложения "Укрэнерго" по тарифам на 2026 год.

Кроме того, вы услышите о реакции Китая на заявления украинской разведки о передаче спутниковых данных России, обострение между Пекином и Вашингтоном из-за возможной передачи Украине ракет Tomahawk, а также политическую динамику в Центральной Европе: выборы в Чехии, Грузии и протесты в Тбилиси. Также поднимут тему позиции Венгрии в контексте отношений с Украиной и переговоров в рамках ЕС.

Военные эксперты расскажут о ситуации на фронте, новых методах атак дронов, рисках для энергетической системы и необходимости международной помощи.

Гости эфира:

Алексей Кошель — председатель Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук

Юрий Гаврилечко — экономический эксперт

Тибор Томпа — председатель венгерской общины Киева и Киевской области

Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины

Петр Олещук — политолог

Николай Голомша — экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, политический эксперт

Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям

Напомним, полиция показала первые кадры после обстрела Львова 5 октября. Также в Краматорске зафиксировали новый тип российского дрона.