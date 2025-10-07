Видео
Видео

Выгорание на работе в военное время — как восстановить энергию

Выгорание на работе в военное время — как восстановить энергию

7 октября 2025 г. 9:25

Профессиональное выгорание — это не просто об усталости после тяжелой рабочей недели и не состояние, которое "само пройдет". Это системное истощение, касающееся не только тела и здоровья, а также внутреннего смысла, мотивации и способности двигаться вперед.

Как объясняет основательница HR-агентства PPower Юлия Потапова, выгорание — это сигнал не о слабости, а об эмоциональном дефиците, который требует восстановления.

Все больше работников теряют мотивацию к работе из-за стресса

Сегодня, когда Украина живет в состоянии войны, темп жизни, тревожность и непредсказуемость ежедневно бьют по нашей энергосистеме — не электрической, а человеческой. Длительные тревоги, удаленная работа, размытые границы между рабочими часами и отдыхом, экономическое давление и необходимость работать "на пределе" создают "идеальные условия" для выгорания.

Если когда-то этот процесс мог растягиваться на годы, то сейчас, в состоянии постоянной турбулентности, он сжимается до нескольких месяцев. Человек еще приходит на работу, но внутренне уже не здесь: энергии работать нет, а смысл и мотивация стараться исчезает.

Как проявляет себя профессиональное выгорание

Классическая триада выгорания выглядит так: эмоциональное истощение, цинизм или равнодушие и заметное падение эффективности. Главное вовремя увидеть первые сигналы. Если в течение двух или трех недель каждое утро начинается с мысли "сил нет", а любая задача вызывает лишь раздражение, то это тревожный звоночек.

К этому добавляются и физические проявления: бессонница, головная боль, частые простуды, ощущение, что даже отдых не помогает. В таком состоянии дело не в слабости, а в истощении нервной системы, которой нужно восстановление.

Как компаниям стоит помогать работникам справиться с выгоранием

В PPower во время собеседований обращают внимание не только на опыт и компетенции, но и на эмоциональный ресурс кандидата. Один из первых вопросов: "Как вы поддерживаете себя ежедневно?".

Если человек имеет собственные способы, такие как спорт, терапия, хобби, прогулки, общение — это признак стабильности и выносливости. Если же ответ звучит как "как-то держусь", то специалисты советуют сделать паузу или обратиться к профессиональной помощи перед новым карьерным шагом.

Работодатели и HR-менеджеры могут сделать многое, чтобы уменьшить риск выгорания в командах. Прежде всего следует дать людям право быть уязвимыми, не стесняясь этого. В условиях войны важно зафиксировать гибкий график, в частности после ночных тревог, и внести его в официальные политики компании. Полезной практикой являются регулярные "окна без встреч" для сосредоточенной работы, доступ к психологу или корпоративной программе поддержки, а также короткие образовательные сессии о самопомощи.

Показателен пример одной компании, которая в марте 2023 года ввела простые, но действенные правила: после ночных тревог автоматически отменяли утренние митинги, работники получили два дополнительных выходных в месяц и круглосуточную линию психологической поддержки. Через полгода количество случаев выгорания сократилось на треть, а производительность заметно выросла.

Что делать работнику, если он чувствует профессиональное выгорание

Антивыгорание сегодня — это не модное слово, а необходимость. Специалисты советуют формировать ежедневную систему опоры: полноценный сон (не менее семи часов), короткие паузы без экранов, технику "три-три-три" - три вдоха, три благодарности, три минуты тишины. Важно создать пространство, где можно честно говорить о своем состоянии без страха осуждения.

Выгорание не лечится кофе, мотивационными плакатами или корпоративными вечеринками. Его преодолевают системными шагами, например, установлением границ, отдыхом, восстановлением баланса между "надо" и "могу".

И если вы руководитель — внедряйте правила восстановления для всей команды. Если сотрудник, то не игнорируйте собственные сигналы. Берегите себя, чтобы иметь возможность поддерживать других.

Напомним, в Украине из-за войны сотни тысяч граждан начали менять профессию. Читайте, как меняется рынок труда и на что стоит обратить внимание.

Также узнайте, как не стоит вести себя на собеседовании, чтобы не потерять предложение по работе.

