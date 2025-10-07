Видео
Удар по флоту РФ, Европа готовит важное решение — эфир Вечір.LIVE
Удар по флоту РФ, Европа готовит важное решение — эфир Вечір.LIVE

Удар по флоту РФ, Европа готовит важное решение — эфир Вечір.LIVE

7 октября 2025 г. 18:02

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций в отношении трех компаний, которые предоставляли танкерам "теневого флота" РФ фальшивые флаги. Предложенные меры являются частью пакета санкций ЕС, который сейчас обсуждается европейскими странами.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 7 октября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк;
  • нардеп Украины от партии "Европейская Солидарность" София Федина;
  • народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук.
  • историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина Шимон Бриман.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении трех компаний, которые предоставляли танкерам "теневого флота" РФ фальшивые флаги;
  • Европейские страны обсуждают новый пакет санкций против РФ;
  • Правительство дополнительно направит на оборону почти 325 млрд грн: на что именно пойдут средства и откуда их планируют брать? Когда можно ожидать поставок оружия от США.

Ранее мы информировали, что ЕС готовит новые ограничения для российских дипломатов.

Также мы сообщали, что Зеленский подписал ряд новых санкционных решений в отношении России.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

