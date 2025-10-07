Відео
Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE
Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

07 жовтня 2025 р. 18:02

18:02 Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

17:44 Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

13:00 Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

09:25 Вигорання на роботі у воєнний час — як відновити енергію

08:00 Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

6 жовтня 2025
17:50 Зеленський відповів Орбану щодо ЄС — ефір Вечір.LIVE

13:20 Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

08:00 Світ не реагує на удари Росії по Україні — ефір Ранок.LIVE

3 жовтня 2025
21:00 Підвищення мінімалки та пільги бізнесу — інтерв'ю з Гетманцевим

18:11 Росія атакує газовидобуток України — ефір Вечір.LIVE

Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій щодо трьох компаній, що надавали танкерам "тіньовому флоту" РФ фальшиві прапори. Запропоновані заходи є частиною пакета санкцій ЄС, який наразі обговорюється європейськими країнами.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 7 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк;
  • нардепка України від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина;
  • народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук.
  • історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна Шимон Бріман.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • ЄС розглядає можливість введення санкцій щодо трьох компаній, що надавали танкерам "тіньовому флоту" РФ фальшиві прапори;
  • Європейські країни обговорюють новий пакет санкцій проти РФ;
  • Уряд додатково спрямує на оборону майже 325 млрд грн: на що саме підуть кошти та звідки їх планують брати? Коли можна очікувати поставок зброї від США.

Раніше ми інформували, що ЄС готує нові обмеження для російських дипломатів.

Також ми повідомляли, що Зеленський підписав низку нових санкційних рішень щодо Росії.

18:11 Керівник СЗРУ доповів Зеленському про ризик диверсій РФ у Європі

18:10 В Одесі змінюють схему руху транспорту — на якій ділянці

18:06 В РФ на війну попросився лідер ОЗУ

18:05 Польща, Словаччина та Угорщина — що може завадити в'їзду в ЄС

18:05 Ціни вгору — який популярний продукт подорожчав для українців

17:58 У Німеччині жорстко поранили мера — поліція затримала її сина

17:49 Зеленський провів нараду зі Свириденко — які питання вирішили

18:11 Керівник СЗРУ доповів Зеленському про ризик диверсій РФ у Європі

18:10 В Одесі змінюють схему руху транспорту — на якій ділянці

18:06 В РФ на війну попросився лідер ОЗУ

18:05 Польща, Словаччина та Угорщина — що може завадити в'їзду в ЄС

18:05 Ціни вгору — який популярний продукт подорожчав для українців

Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

07 жовтня 2025 р. 17:44
Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

07 жовтня 2025 р. 13:00
Вигорання на роботі у воєнний час — як відновити енергію

Вигорання на роботі у воєнний час — як відновити енергію

07 жовтня 2025 р. 09:25
Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

07 жовтня 2025 р. 08:00
Зеленський відповів Орбану щодо ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відповів Орбану щодо ЄС — ефір Вечір.LIVE

06 жовтня 2025 р. 17:50
Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

06 жовтня 2025 р. 13:20
Світ не реагує на удари Росії по Україні — ефір Ранок.LIVE

Світ не реагує на удари Росії по Україні — ефір Ранок.LIVE

06 жовтня 2025 р. 08:00
Підвищення мінімалки та пільги бізнесу — інтерв'ю з Гетманцевим

Підвищення мінімалки та пільги бізнесу — інтерв'ю з Гетманцевим

03 жовтня 2025 р. 21:00

