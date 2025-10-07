Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій щодо трьох компаній, що надавали танкерам "тіньовому флоту" РФ фальшиві прапори. Запропоновані заходи є частиною пакета санкцій ЄС, який наразі обговорюється європейськими країнами.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 7 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;

народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк;

нардепка України від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина;

народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук.

історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна Шимон Бріман.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

ЄС розглядає можливість введення санкцій щодо трьох компаній, що надавали танкерам "тіньовому флоту" РФ фальшиві прапори;

Європейські країни обговорюють новий пакет санкцій проти РФ;

Уряд додатково спрямує на оборону майже 325 млрд грн: на що саме підуть кошти та звідки їх планують брати? Коли можна очікувати поставок зброї від США.

