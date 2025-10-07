Видео
Видео

Война забрала любовь — Виктория Яковенко в проекте Жінки-фенікс

Война забрала любовь — Виктория Яковенко в проекте Жінки-фенікс

7 октября 2025 г. 17:44

17:44 Война забрала любовь — Виктория Яковенко в проекте Жінки-фенікс

Украинка Виктория Яковенко поделится историей потери любимого на войне против России. В частности, женщина расскажет, как пережить смерть любимого человека во время полномасштабной войны.

Историю Виктории Яковенко смотрите в новом выпуске проекта "Жінки-Фенікс. Жити попри все" в 20:10.

О чем новый выпуск "Жінки-Фенікс. Жити попри все"

Виктория Яковенко поделится историей потери любимого на войне. Она расскажет, как продолжает жить после его гибели.

По словам Виктории, с любимым они встретились в добровольческом батальоне "Свобода". Виктория Яковенко и Владислав Воровченко пришли туда защищать Украину в начале полномасштабного вторжения России.

Пара прожила вместе два года, но война разлучила их навсегда.

Влад погиб 11 июля 2024 года под Спирным — за два дня до своего дня рождения. Они не успели пожениться, не успели прожить вместе все, что мечтали.

Какая она — любовь в пламени войны? И как жить дальше, когда любимого эта война и забрала? Смотрите в новом выпуске проекта "Жінки-Фенікс. Жити попри все".

Напомним, что проект "Жінки-Фенікс. Жити попри все" рассказывает истории женщин, которые потеряли своих мужей на войне. Этот проект призван отразить настоящую силу женщин, которые несмотря на боль нашли в себе силы жить дальше.

Недавно стало известно, что на войне погиб украинский журналист и военный Богдан Будай.

Также мы сообщали, что на фронте погиб известный украинский спортсмен и воин Антон Болдырев.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

