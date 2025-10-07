Война забрала любовь — Виктория Яковенко в проекте Жінки-фенікс

Украинка Виктория Яковенко поделится историей потери любимого на войне против России. В частности, женщина расскажет, как пережить смерть любимого человека во время полномасштабной войны.

Виктория Яковенко поделится историей потери любимого на войне. Она расскажет, как продолжает жить после его гибели.

По словам Виктории, с любимым они встретились в добровольческом батальоне "Свобода". Виктория Яковенко и Владислав Воровченко пришли туда защищать Украину в начале полномасштабного вторжения России.

Пара прожила вместе два года, но война разлучила их навсегда.

Влад погиб 11 июля 2024 года под Спирным — за два дня до своего дня рождения. Они не успели пожениться, не успели прожить вместе все, что мечтали.

