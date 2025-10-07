Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

Українка Вікторія Яковенко поділиться історією втрати коханого на війні проти Росії. Зокрема, жінка розповість, як пережити смерть коханої людини під час повномасштабної війни.

Історію Вікторії Яковенко дивіться у новому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" о 20:10.

Про що новий випуск "Жінки-Фенікс. Жити попри все"

Вікторія Яковенко поділиться історією втрати коханого на війні. Вона розповість, як продовжує жити після його загибелі.

За словами Вікторії, із коханим вони зустрілися у добровольчому батальйоні "Свобода". Вікторія Яковенко і Владислав Воровченко прийшли туди боронити Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Пара прожила разом два роки, але війна розлучила їх назавжди.

Влад загинув 11 липня 2024 року під Спірним — за два дні до свого дня народження. Вони не встигли одружитися, не встигли прожити разом усе, що мріяли.

Яке воно — кохання в полум’ї війни? І як жити далі, коли коханого ця війна і забрала? Дивіться у новому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все".

Нагадаємо, що проєкт "Жінки-Фенікс. Жити попри все" розповідає історії жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. Цей проєкт покликаний відобразити справжню силу жінок, які попри біль знайшли в собі сили жити далі.

