Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2025 г. 8:00

Президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование кремлевским диктатором Владимиром Путиным из-за его неспособности договориться о завершении войны в Украине. Трамп заявил, что, вероятно, войну в Украине будет труднее завершить, чем войну в Газе. Он назвал новое количество жертв за сутки на войне и рассказал, что полагался на хорошие отношения с Путиным, но все напрасно.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 8 октября

Приглашенные гости:

  • Богдан Ференс — эксперт по международным вопросам
  • Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий
  • Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины
  • Богдан Кицак — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам экономического развития
  • Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России
  • Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике
  • Виталий Ким — начальник Николаевской областной военной администрации
  • Денис Швыдкий — начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР
  • Аббас Галлямов — политолог

Напомним, россияне усилили атаки и штурмы на юге Украины.

Тем временем в Минэнерго заявили об усилении атак России на энергетическую инфраструктуру в Украине.

