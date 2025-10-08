Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование кремлевским диктатором Владимиром Путиным из-за его неспособности договориться о завершении войны в Украине. Трамп заявил, что, вероятно, войну в Украине будет труднее завершить, чем войну в Газе. Он назвал новое количество жертв за сутки на войне и рассказал, что полагался на хорошие отношения с Путиным, но все напрасно.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 8 октября
Приглашенные гости:
- Богдан Ференс — эксперт по международным вопросам
- Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий
- Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины
- Богдан Кицак — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам экономического развития
- Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России
- Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике
- Виталий Ким — начальник Николаевской областной военной администрации
- Денис Швыдкий — начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР
- Аббас Галлямов — политолог
Напомним, россияне усилили атаки и штурмы на юге Украины.
Тем временем в Минэнерго заявили об усилении атак России на энергетическую инфраструктуру в Украине.