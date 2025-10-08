Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування кремлівським диктатором Володимиром Путіним через його неспроможність домовитися про завершення війни в Україні. Трамп заявив, що, ймовірно, війну в Україні буде важче завершити, ніж війну в Газі. Він назвав нову кількість жертв за добу на війні і розповів, що покладався на хороші стосунки з Путіним, але все марно.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 8 жовтня

Запрошені гості:

Богдан Ференс — експерт із міжнародних питань

Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України

Богдан Кицак — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку

Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії

Олег Саркіц — експерт з геоекономіки

Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації

Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР

Аббас Галлямов — політолог

Нагадаємо, росіяни посилили атаки та штурми на півдні України.

Тим часом в Міненерго заявили про посилення атак Росії на енергетичну інфраструктуру в Україні.