Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE
Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

08 жовтня 2025 р. 08:00

08:00 Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

7 жовтня 2025
Text

20:11 Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

Text

18:02 Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

Text

09:25 Вигорання на роботі у воєнний час — як відновити енергію

Text

08:00 Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

6 жовтня 2025
Text

17:50 Зеленський відповів Орбану щодо ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

Text

08:00 Світ не реагує на удари Росії по Україні — ефір Ранок.LIVE

3 жовтня 2025
Text

21:00 Підвищення мінімалки та пільги бізнесу — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

Text

20:11 Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

Text

18:02 Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

Text

09:25 Вигорання на роботі у воєнний час — як відновити енергію

Президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування кремлівським диктатором Володимиром Путіним через його неспроможність домовитися про завершення війни в Україні. Трамп заявив, що, ймовірно, війну в Україні буде важче завершити, ніж війну в Газі. Він назвав нову кількість жертв за добу на війні і розповів, що покладався на хороші стосунки з Путіним, але все марно. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 8 жовтня

Запрошені гості:

  • Богдан Ференс — експерт із міжнародних питань
  • Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України
  • Богдан Кицак — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку
  • Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії
  • Олег Саркіц — експерт з геоекономіки
  • Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації
  • Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР
  • Аббас Галлямов — політолог

Нагадаємо, росіяни посилили атаки та штурми на півдні України.  

Тим часом в Міненерго заявили про посилення атак Росії на енергетичну інфраструктуру в Україні.

08:17 Окупанти знову вдарили по енергетичному обʼєкту Чернігівщини

08:16 Мобілізація 2025 — які нові дані ТЦК отримає про українців

08:00 Укрзалізниця попередила про зміни у русі потягів через обстріли

08:00 Українці можуть отримати гранти до 5 тис. доларів — подробиці

08:00 Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

07:44 Російський бюджет міліє — як Кремль обкраде росіян заради війни

07:40 Виплати військовим — в яких числах мають прийти гроші у жовтні

07:40 Пентагон затвердив новий винищувач для ВМС США

07:30 Мобілізовані в ЗСУ позбавлені важливої пільги — про що мова

07:27 Чехія планує передати Україні модернізовані танки — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:07 Як СБУ три роки тому зламала міф про "велич" Кримського мосту

18:32 Одеса під водою — чи можна було уникнути затоплення міста

6 жовтня

21:27 Одеса майбутнього — як врятувати архітектурну цінність міста

5 жовтня

06:33 Зарплата вчителів — якою вона має бути на думку одеситів

4 жовтня

06:33 Другий шанс на життя — як одеські волонтери рятують тварин

2 жовтня

19:47 Ціни на одеських ринках у жовтні — що стало дорожчим

1 жовтня

19:47 День захисника — які виклики стоять перед українською армією

06:33 День захисників України — що одесити бажають героям

29 вересня

22:33 Метро в Одесі — наскільки це реально сьогодні

26 вересня

22:33 Нерухомість в Одесі — чи впадуть ціни на квартири та який попит

25 вересня

19:47 Стан Чорного моря сьогодні — чи є небезпека для одеситів

Text

20:11 Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

Text

18:02 Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

Text

09:25 Вигорання на роботі у воєнний час — як відновити енергію

Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

07 жовтня 2025 р. 20:11
Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

07 жовтня 2025 р. 18:02
Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

07 жовтня 2025 р. 13:00
Вигорання на роботі у воєнний час — як відновити енергію

Вигорання на роботі у воєнний час — як відновити енергію

07 жовтня 2025 р. 09:25
Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

07 жовтня 2025 р. 08:00
Зеленський відповів Орбану щодо ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відповів Орбану щодо ЄС — ефір Вечір.LIVE

06 жовтня 2025 р. 17:50
Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

06 жовтня 2025 р. 13:20
Світ не реагує на удари Росії по Україні — ефір Ранок.LIVE

Світ не реагує на удари Росії по Україні — ефір Ранок.LIVE

06 жовтня 2025 р. 08:00

