Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування кремлівським диктатором Володимиром Путіним через його неспроможність домовитися про завершення війни в Україні. Трамп заявив, що, ймовірно, війну в Україні буде важче завершити, ніж війну в Газі. Він назвав нову кількість жертв за добу на війні і розповів, що покладався на хороші стосунки з Путіним, але все марно.
Нагадаємо, росіяни посилили атаки та штурми на півдні України.
Тим часом в Міненерго заявили про посилення атак Росії на енергетичну інфраструктуру в Україні.