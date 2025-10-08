Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

В столице готовятся к зимнему сезону. В прямом эфире программы "Київський час" обсудят, насколько готов Киев к холодам и какие шаги власти предпринимают, чтобы город не остался без тепла и света.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир "Київський час"

Студию сегодня посетят:

председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

депутат Киевского городского совета, "Батькивщина" Алла Шлапак;

народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко.

Среди тем эфира:

Готов ли Киев к блэкаутам?

Что будет с теплом в домах украинцев?

Целесообразно ли начинать отопительный сезон уже сейчас?

Зачем привлекать 1.5 млрд евро на метро на Троещину?

Возвращение Терентьева — как прошла земельная комиссия во главе с подозреваемым в коррупции?

Ранее сообщалось, что в Киеве разгорелся новый скандал вокруг деятельности земельной комиссии городского совета. Председателю комиссии по земельным отношениям Михаилу Терентьеву, которому еще в феврале было объявлено подозрение в причастности к земельным схемам, разрешили вернуться к исполнению своих обязанностей.

Также в Киеве продолжаются дискуссии по развитию столичного метрополитена. Выяснилось, что строительство метро на Троещину, которое станет частью Подольско-Выгуровской линии, обойдется столице в 68 миллиардов гривен – примерно 1,5 миллиарда евро.