Україна
У Києві стався вибух у багатоповерхівці — що відомо
Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час
Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

08 жовтня 2025 р. 19:00

У столиці готуються до зимового сезону. У прямому ефірі програми "Київський час" обговорять, наскільки готовий Київ до холодів і які кроки влада вживає, щоб місто не залишилось без тепла та світла.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір "Київський час"

До студії сьогодні завітають:

  • голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • депутатка Київської міської ради, "Батьківщина" Алла Шлапак;
  • народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко.

Серед тем ефіру:

  • Чи готовий Київ до блекаутів?
  • Що буде з теплом у будинках українців?
  • Чи доцільно розпочинати опалювальний сезон вже зараз?
  • Навіщо залучати 1.5 млрд євро на метро на Троєщину?
  • Повернення Тєрєнтьєва — як пройшла земельна комісія на чолі з підозрюваним в корупції?

Раніше ми повідомляли, що у Києві розгорівся новий скандал навколо діяльності земельної комісії міської ради. Голові комісії з питань земельних відносин Михайлу Терентьєву, якому ще в лютому було оголошено підозру у причетності до земельних схем, дозволили повернутися до виконання своїх обов’язків.

Також у Києві тривають дискусії щодо розбудови столичного метрополітену. З'ясувалося, що будівництво метро на Троєщину, яке стане частиною Подільсько-Вигурівської лінії, обійдеться столиці у 68 мільярдів гривень — приблизно 1,5 мільярда євро. 

