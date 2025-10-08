Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

Нидерландская компания VDL развернула масштабное производство как наземных, так и воздушных беспилотных аппаратов, а также специализированных военных энергетических систем. Изготовленная продукция предназначена для удовлетворения потребностей национальной армии Нидерландов и одновременно направлена на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 8 октября.

Гости эфира

кандидат политических наук Андрей Ковалев

правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова

футуролог Виталий Кулик

главный сержант 54 отдельной механизированной бригады им. Гетмана Ивана Мазепы (54 ОМБр) Максим Бутолин, позывной "Молот"

эксперт по кибербезопасности Константин Корсун

исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко

политолог, доктор политических наук Анна Малкина

начальник отдела коммуникации 3 ОШБр Даниил Мельников.

Напомним, что Нидерланды объявили о передаче Украине более 150 беспилотных наземных транспортных систем THeMIS от компании Milrem Robotics.

Ранее мы также информировали, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечал: в ситуации численного превосходства противника именно беспилотные системы обеспечивают украинским военным возможность эффективно сдерживать врага.