Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

Нидерландская компания VDL развернула масштабное производство как наземных, так и воздушных беспилотных аппаратов, а также специализированных военных энергетических систем. Изготовленная продукция предназначена для удовлетворения потребностей национальной армии Нидерландов и одновременно направлена на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Напомним, что Нидерланды объявили о передаче Украине более 150 беспилотных наземных транспортных систем THeMIS от компании Milrem Robotics.
Ранее мы также информировали, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечал: в ситуации численного превосходства противника именно беспилотные системы обеспечивают украинским военным возможность эффективно сдерживать врага.