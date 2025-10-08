Видео
Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

8 октября 2025 г. 13:00

Нидерландская компания VDL развернула масштабное производство как наземных, так и воздушных беспилотных аппаратов, а также специализированных военных энергетических систем. Изготовленная продукция предназначена для удовлетворения потребностей национальной армии Нидерландов и одновременно направлена на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 8 октября.

Гости эфира

  • кандидат политических наук Андрей Ковалев
  • правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова
  • футуролог Виталий Кулик
  • главный сержант 54 отдельной механизированной бригады им. Гетмана Ивана Мазепы (54 ОМБр) Максим Бутолин, позывной "Молот"
  • эксперт по кибербезопасности Константин Корсун
  • исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко
  • политолог, доктор политических наук Анна Малкина
  • начальник отдела коммуникации 3 ОШБр Даниил Мельников.

Напомним, что Нидерланды объявили о передаче Украине более 150 беспилотных наземных транспортных систем THeMIS от компании Milrem Robotics.

Ранее мы также информировали, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечал: в ситуации численного превосходства противника именно беспилотные системы обеспечивают украинским военным возможность эффективно сдерживать врага.

