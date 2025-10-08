Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE arrow
Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

08 жовтня 2025 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

7 жовтня 2025
Text

20:11 Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

Text

18:02 Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

Text

09:25 Вигорання на роботі у воєнний час — як відновити енергію

Text

08:00 Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

6 жовтня 2025
Text

17:50 Зеленський відповів Орбану щодо ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

Text

08:00 Світ не реагує на удари Росії по Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

13:00 Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

7 жовтня 2025
Text

20:11 Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

Text

18:02 Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

Нідерландська компанія VDL розгорнула масштабне виробництво як наземних, так і повітряних безпілотних апаратів, а також спеціалізованих військових енергетичних систем. Виготовлена продукція призначена для задоволення потреб національної армії Нідерландів і одночасно спрямована на підтримку Збройних Сил України.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 8 жовтня.

Гості ефіру

  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов
  • правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова
  • футуролог Віталій Кулик
  • головний сержант 54 окремої механізованої бригади ім. Гетьмана Івана Мазепи (54 ОМБр) Максим Бутолін, позивний "Молот"
  • експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун
  • виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко
  • політолог, доктор політичних наук Ганна Малкіна
  • начальник відділу комунікації 3 ОШБр Данило Мельников.

Нагадаємо, що Нідерланди оголосили про передачу Україні понад 150 безпілотних наземних транспортних систем THeMIS від компанії Milrem Robotics.

Раніше ми також інформували, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголошував: у ситуації чисельної переваги противника саме безпілотні системи забезпечують українським військовим можливість ефективно стримувати ворога.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:05 Понад 2 млн збитків у Львові — судитимуть посадовців університету

13:02 Воду з Миколаївського водогону ще не можна пити — причини

13:00 Грошова допомога від Acted — де доступні виплати на опалення

Text

13:00 Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

12:54 Циклон зіпсує погоду — Діденко спрогнозувала погоду на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:48 Чи будуть місцеві вибори у жовтні — Рада ухвалила постанову

12:40 Курс долара "трясе" — де дешевше купити валюту 8 жовтня

12:37 Багато золота і картини — який вигляд має Овальний кабінет Трампа

12:34 У Києві нарколог давав липові довідки нетверезим водіям

12:32 Названо найкращі бюджетні смартфони осені до 8000 грн

13:05 Понад 2 млн збитків у Львові — судитимуть посадовців університету

13:02 Воду з Миколаївського водогону ще не можна пити — причини

13:00 Грошова допомога від Acted — де доступні виплати на опалення

12:54 Циклон зіпсує погоду — Діденко спрогнозувала погоду на завтра

12:48 Чи будуть місцеві вибори у жовтні — Рада ухвалила постанову

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:40 Курс долара "трясе" — де дешевше купити валюту 8 жовтня

12:37 Багато золота і картини — який вигляд має Овальний кабінет Трампа

12:34 У Києві нарколог давав липові довідки нетверезим водіям

12:32 Названо найкращі бюджетні смартфони осені до 8000 грн

12:30 Юрист назвав винного у дискваліфікації Синчука

18:32 Одеса під водою — чи можна було уникнути затоплення міста

6 жовтня

21:27 Одеса майбутнього — як врятувати архітектурну цінність міста

5 жовтня

06:33 Зарплата вчителів — якою вона має бути на думку одеситів

4 жовтня

06:33 Другий шанс на життя — як одеські волонтери рятують тварин

2 жовтня

19:47 Ціни на одеських ринках у жовтні — що стало дорожчим

1 жовтня

19:47 День захисника — які виклики стоять перед українською армією

06:33 День захисників України — що одесити бажають героям

29 вересня

22:33 Метро в Одесі — наскільки це реально сьогодні

26 вересня

22:33 Нерухомість в Одесі — чи впадуть ціни на квартири та який попит

25 вересня

19:47 Стан Чорного моря сьогодні — чи є небезпека для одеситів

Text

13:00 Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

7 жовтня
Text

20:11 Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

Text

18:02 Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

08 жовтня 2025 р. 08:00
Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

07 жовтня 2025 р. 20:11
Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

Удар по флоту РФ, Європа готує важливе рішення — ефір Вечір.LIVE

07 жовтня 2025 р. 18:02
Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

07 жовтня 2025 р. 13:00
Вигорання на роботі у воєнний час — як відновити енергію

Вигорання на роботі у воєнний час — як відновити енергію

07 жовтня 2025 р. 09:25
Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

07 жовтня 2025 р. 08:00
Зеленський відповів Орбану щодо ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відповів Орбану щодо ЄС — ефір Вечір.LIVE

06 жовтня 2025 р. 17:50
Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

06 жовтня 2025 р. 13:20

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації