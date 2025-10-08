Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

Нідерландська компанія VDL розгорнула масштабне виробництво як наземних, так і повітряних безпілотних апаратів, а також спеціалізованих військових енергетичних систем. Виготовлена продукція призначена для задоволення потреб національної армії Нідерландів і одночасно спрямована на підтримку Збройних Сил України.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 8 жовтня.

Гості ефіру

кандидат політичних наук Андрій Ковальов

правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова

футуролог Віталій Кулик

головний сержант 54 окремої механізованої бригади ім. Гетьмана Івана Мазепи (54 ОМБр) Максим Бутолін, позивний "Молот"

експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун

виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко

політолог, доктор політичних наук Ганна Малкіна

начальник відділу комунікації 3 ОШБр Данило Мельников.

Нагадаємо, що Нідерланди оголосили про передачу Україні понад 150 безпілотних наземних транспортних систем THeMIS від компанії Milrem Robotics.

Раніше ми також інформували, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголошував: у ситуації чисельної переваги противника саме безпілотні системи забезпечують українським військовим можливість ефективно стримувати ворога.