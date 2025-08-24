Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Гостем ефіру Новини.LIVE став народний депутат від "Слуги народу" та очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Зокрема, однією з тем буде українська незалежність.

Подивитися ефір з Данилом Гетманцевим можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір з Данилом Гетманцевим

Серед тем ефіру:

Незалежність України: чому самостійність у вирішенні питань є ключовою?

До 2026 року ми повинні на 75% привести наше законодавство у відповідність до законодавства ЄС;

Які мають бути доходи українців, щоб вони не дивилися в сторону ЄС?

В 1991 році ми мали промисловість, зіставну за своїми масштабами з Францією та Німеччиною;

Законопроєкт про Defecnce City має стати поштовхом для розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу;

Стимулювання приїзду мігрантів з інших країн не розвʼяже проблему зайнятості;

Прозорі конкурси та відбір людей за професійними ознаками є запорукою знищення "кумівства";

Світ переходить у мінливий стан постійних війн.

