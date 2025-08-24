Відео
Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

24 серпня 2025 р. 20:00

Text

Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

Text

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

Text

День Незалежності України — привітання Зеленського

Text

День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2025
Text

Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Text

Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

Text

США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

Text

Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

Text

20:00 Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

13:32 День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

Text

12:28 Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

Text

09:01 День Незалежності України — привітання Зеленського

Text

08:00 День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

Гостем ефіру Новини.LIVE став народний депутат від "Слуги народу" та очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Зокрема, однією з тем буде українська незалежність.

Подивитися ефір з Данилом Гетманцевим можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір з Данилом Гетманцевим

Серед тем ефіру:

  • Незалежність України: чому самостійність у вирішенні питань є ключовою?
  • До 2026 року ми повинні на 75% привести наше законодавство у відповідність до законодавства ЄС;
  • Які мають бути доходи українців, щоб вони не дивилися в сторону ЄС?
  • В 1991 році ми мали промисловість, зіставну за своїми масштабами з Францією та Німеччиною;
  • Законопроєкт про Defecnce City має стати поштовхом для розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу;
  • Стимулювання приїзду мігрантів з інших країн не розвʼяже проблему зайнятості;
  • Прозорі конкурси та відбір людей за професійними ознаками є запорукою знищення "кумівства";
  • Світ переходить у мінливий стан постійних війн.

Нагадаємо, в Україні планують змінити розрахунок пенсій, аби виплати стали більш справедливими. Гетманцев пояснив, чому це необхідно.

Раніше він розповів, про що законопроєкт №13455, який рекомендовано ухвалити депутатам. Зокрема, документ зменшить перевірки для бізнесу.

Новини з відео

Text

20:00 Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

19:59 Журналіст розповів про перші емоції після звільнення з полону

19:24 Ціна на газ для одеситів — що буде з тарифами у вересні

19:16 Яким буде останній тиждень літа — прогноз погоди для Харківщини

18:54 Львівʼяни вшанували памʼять полеглих воїнів — фоторепортаж

18:45 Якщо вже є держвиплати — чи можна оформити базову соцдопомогу

18:43 День Незалежності з поля бою — боротьба за країну йде щодня

18:28 РФ визнала, що Україна збереже територіальну цілісність — Венс

18:20 Понад мільйон гривень для ветеранів — хто отримає гроші у 2025

18:13 ЗСУ зачистили три села на Донеччині — деталі від Сирського

18:13 Нові правила — до Румунії не пустять, якщо відсутній цей папірець

18:43 День Незалежності з поля бою — боротьба за країну йде щодня

16:38 Як одесити відзначають День Незалежності України — які традиції

10:13 Привітання з Днем Незалежності від одеситів — які побажання

06:47 Свобода, культура та перемога — незалежність очима одеситів

05:12 Олег Філімонов — незалежність тримає Україну під час війни

23 серпня

06:33 День прапора — що одесити знають про державний символ України

22 серпня

21:33 Реформа ЖКГ — з чим зіткнуться українці та якими будуть тарифи

21 серпня

19:47 Скільки коштує зібрати дитину до школи — ціни на 7 км в Одесі

20 серпня

22:33 Овочі, фрукти та м’ясо — які ціни на Новому базарі у серпні

19 серпня

22:33 План дій Кабміну на 2025-2026 роки — амбіції, ризики та виклики

День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

24 серпня 2025 р. 13:32
Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

24 серпня 2025 р. 12:28
День Незалежності України — привітання Зеленського

День Незалежності України — привітання Зеленського

24 серпня 2025 р. 09:01
День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2025 р. 08:00
Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

22 серпня 2025 р. 21:00
Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

22 серпня 2025 р. 19:19
США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

22 серпня 2025 р. 18:05
Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

22 серпня 2025 р. 13:12

