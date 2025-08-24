Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Гостем эфира Новини.LIVE стал народный депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В частности, одной из тем будет украинская независимость.

Независимость Украины: почему самостоятельность в решении вопросов является ключевой?

До 2026 года мы должны на 75% привести наше законодательство в соответствие с законодательством ЕС;

Какие должны быть доходы украинцев, чтобы они не смотрели в сторону ЕС?

В 1991 году мы имели промышленность, сопоставимую по своим масштабам с Францией и Германией;

Законопроект о Defecnce City должен стать толчком для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса;

Стимулирование приезда мигрантов из других стран не решит проблему занятости;

Прозрачные конкурсы и отбор людей по профессиональным признакам является залогом уничтожения "кумовства";

Мир переходит в изменчивое состояние постоянных войн.

