Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Гостем эфира Новини.LIVE стал народный депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В частности, одной из тем будет украинская независимость.
Эфир с Даниилом Гетманцевым
Среди тем эфира:
- Независимость Украины: почему самостоятельность в решении вопросов является ключевой?
- До 2026 года мы должны на 75% привести наше законодательство в соответствие с законодательством ЕС;
- Какие должны быть доходы украинцев, чтобы они не смотрели в сторону ЕС?
- В 1991 году мы имели промышленность, сопоставимую по своим масштабам с Францией и Германией;
- Законопроект о Defecnce City должен стать толчком для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса;
- Стимулирование приезда мигрантов из других стран не решит проблему занятости;
- Прозрачные конкурсы и отбор людей по профессиональным признакам является залогом уничтожения "кумовства";
- Мир переходит в изменчивое состояние постоянных войн.
Напомним, в Украине планируют изменить расчет пенсий, чтобы выплаты стали более справедливыми. Гетманцев объяснил, почему это необходимо.
Ранее он рассказал, о чем законопроект №13455, который рекомендовано принять депутатам. В частности, документ уменьшит проверки для бизнеса.