Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

24 августа 2025 г. 20:00

Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

День Независимости Украины — поздравление Зеленского

День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2025
Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

Трамп вышел с важным обращением — трансляция

США присоединятся к гарантиям безопасности — эфир Вечір.LIVE

Трамп выступит с заявлением в Овальном кабинете — эфир День.LIVE

Следующие две недели решающие для Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

20:00 Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

13:32 День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

12:28 Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

09:01 День Независимости Украины — поздравление Зеленского

08:00 День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

Гостем эфира Новини.LIVE стал народный депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В частности, одной из тем будет украинская независимость.

Посмотреть эфир с Даниилом Гетманцевым можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир с Даниилом Гетманцевым

Среди тем эфира будут темы эфира:

  • Независимость Украины: почему самостоятельность в решении вопросов является ключевой?
  • До 2026 года мы должны на 75% привести наше законодательство в соответствие с законодательством ЕС;
  • Какие должны быть доходы украинцев, чтобы они не смотрели в сторону ЕС?
  • В 1991 году мы имели промышленность, сопоставимую по своим масштабам с Францией и Германией;
  • Законопроект о Defecnce City должен стать толчком для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса;
  • Стимулирование приезда мигрантов из других стран не решит проблему занятости;
  • Прозрачные конкурсы и отбор людей по профессиональным признакам является залогом уничтожения "кумовства";
  • Мир переходит в изменчивое состояние постоянных войн.

Напомним, в Украине планируют изменить расчет пенсий, чтобы выплаты стали более справедливыми. Гетманцев объяснил, почему это необходимо.

Ранее он рассказал, о чем законопроект №13455, который рекомендовано принять депутатам. В частности, документ уменьшит проверки для бизнеса.

20:00 Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

13:32 День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

12:28 Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

09:01 День Независимости Украины — поздравление Зеленского

08:00 День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

