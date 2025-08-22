Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Василь Яблонський, оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Гліб Велітченко, політолог Антон Малеєв, історик Олександр Палій, політолог Валерій Гончарук, перший директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної памʼяті Ігор Кулик та заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

Президент США Дональд Трамп виступить з заявою в Овальному кабінеті. Тема виступу поки що не розголошується;

Офіс президента реформують: серед працівників стане значно більше військових;

Кабінет міністрів України розглядає питання щодо дозволу виїзду чоловіків 18-22 років за кордон. Наразі радяться з військовими.

Нагадаємо, Трамп заявив, що через два тижні буде точно відомо, чи вдасться досягти миру в Україні.

Раніше премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що цього тижня Кабмін фіналізує постанову щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років.