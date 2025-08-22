Відео
Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE
Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

22 серпня 2025 р. 13:12

Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

Text

Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2025
Text

Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Text

У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

Text

Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2025
Text

Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Text

Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Text

Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2025
Text

Нова обіцянка Трампа та пропозиція Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

Text

08:00 Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2025
Text

18:02 Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Василь Яблонський, оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Гліб Велітченко, політолог Антон Малеєв, історик Олександр Палій, політолог Валерій Гончарук, перший директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної памʼяті Ігор Кулик та заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

  • Президент США Дональд Трамп виступить з заявою в Овальному кабінеті. Тема виступу поки що не розголошується;
  • Офіс президента реформують: серед працівників стане значно більше військових;
  • Кабінет міністрів України розглядає питання щодо дозволу виїзду чоловіків 18-22 років за кордон. Наразі радяться з військовими.

Нагадаємо, Трамп заявив, що через два тижні буде точно відомо, чи вдасться досягти миру в Україні.

Раніше премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що цього тижня Кабмін фіналізує постанову щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років.

14:40 Запоріжжя під постійним ударом — у лікарнях десятки постраждалих

14:36 На Україну суне одразу три циклони — прогноз погоди від Діденко

14:32 Обстріл Костянтинівки — у ДСНС показали наслідки атаки Росії

14:30 Виплати в ЗСУ — хто додатково отримає 24 тис. грн у вересні

14:26 Люди не можуть дихати — металургійний пил накрив Єнакієве

14:24 Заряджання до 80% — чи справді це спосіб зберегти батарею

14:14 Директор і інженер спортшколи в Києві підозрюються у корупції

14:12 У Молдову зараз не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

14:08 Невтішний прогноз — що готує погода мешканцям Харківщини

14:08 Донька Фаріон заявила, що Зінченко зізнався у вбивстві

14:40 Запоріжжя під постійним ударом — у лікарнях десятки постраждалих

14:36 На Україну суне одразу три циклони — прогноз погоди від Діденко

14:32 Обстріл Костянтинівки — у ДСНС показали наслідки атаки Росії

14:30 Виплати в ЗСУ — хто додатково отримає 24 тис. грн у вересні

14:26 Люди не можуть дихати — металургійний пил накрив Єнакієве

14:24 Заряджання до 80% — чи справді це спосіб зберегти батарею

14:14 Директор і інженер спортшколи в Києві підозрюються у корупції

14:12 У Молдову зараз не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

14:08 Невтішний прогноз — що готує погода мешканцям Харківщини

14:08 Донька Фаріон заявила, що Зінченко зізнався у вбивстві

19:47 Скільки коштує зібрати дитину до школи — ціни на 7 км в Одесі

20 серпня

22:33 Овочі, фрукти та м’ясо — які ціни на Новому базарі у серпні

19 серпня

22:33 План дій Кабміну на 2025-2026 роки — амбіції, ризики та виклики

06:33 Відпочинок у Сергіївці на Одещині серпень 2025 — ціни та умови

18 серпня

18:43 Чи є надія на мир — одесити про зустріч Зеленського із Трампом

15 серпня

21:28 Чорноморський вузол — Одеса в наративах Кремля і баланс Анкари

17:33 Зустріч на Алясці — що чекають від неї в Одесі

06:33 Міліє і червоніє — стан Куяльницького лиману на Одещині

14 серпня

21:28 Зустріч Трампа і Путіна — чи можливе закінчення війни в Україні

13 серпня

22:33 Російські артисти в Україні з концертами — що кажуть в Одесі

Text

13:12 Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — ефір День.LIVE

Text

08:00 Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

21 серпня
Text

18:02 Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

Наступні два тижні вирішальні для України — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2025 р. 08:00
Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

21 серпня 2025 р. 18:02
У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

21 серпня 2025 р. 13:07
Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2025 р. 08:00
Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

20 серпня 2025 р. 19:00
Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

20 серпня 2025 р. 18:00
Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

Путін чекає Зеленського на переговори — ефір День.LIVЕ

20 серпня 2025 р. 13:00
Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

Зустріч з Путіним і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2025 р. 08:10

