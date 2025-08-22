Трамп выступит с заявлением в Овальном кабинете — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политолог Василий Яблонский, оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Глеб Велитченко, политолог Антон Малеев, историк Александр Палий, политолог Валерий Гончарук, первый директор Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти Игорь Кулик и заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в Овальном кабинете. Тема выступления пока не разглашается;

Офис президента реформируют: среди работников станет значительно больше военных;

Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о разрешении выезда мужчин 18-22 лет за границу. Сейчас советуются с военными.

Напомним, Трамп заявил, что через две недели будет точно известно, удастся ли достичь мира в Украине.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что на этой неделе Кабмин финализирует постановление о выезде за границу мужчин до 22 лет.