Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

У черговому випуску День.LIVE обговорили головні події в Україні та світі: гарантії безпеки, переговори з РФ, ситуацію з мобілізацією та виїздом молодих чоловіків, а також політичні виклики з боку Польщі та Угорщини. Ефір зібрав експертів, юристів та політиків, які поділилися власним баченням майбутніх рішень.
Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір День.LIVE
Серед тем ефіру:
- Гарантії безпеки для України та складні переговори з США.
- Обговорення можливості обміну територіями та зустрічі Зеленського з Путіним.
- Трагічні випадки у ТЦК та опитування українців щодо мобілізації.
- Дискусії у парламенті про виїзд чоловіків до 25 років.
- Результати соціології: за кого готові голосувати українці на виборах.
- Звільнення ексмера Херсона та евакуація мешканців.
- Оновлена програма "єОселя" для переселенців.
- Вето президента Польщі на соцдопомогу українцям і міжнародні наслідки.
- Заяви Сійярто і реакція на слова Зеленського про нафтопровід "Дружба".
- Чи дійсно Кремль готовий на поступки та чому миротворці ЄС не змінять ситуацію на фронті.
- Оцінка допомоги Україні від союзників.
Серед очікуваних гостей:
- Борис Пінкус, американський політик (США, Нью-Йорк)
- Олег Петренко, голова штабного фонду 3 ОШБр (Третьої окремої штурмової бригади)
- Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець"
- Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій
- Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради
- Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка
Нагадаємо, що гостем ефіру Новини.LIVE став народний депутат від партії "Слуга народу" та голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Однією з ключових тем розмови стала українська незалежність та її сучасне значення.
Раніше ми також інформували, що Україна відзначила 34-ту річницю проголошення Незалежності, продовжуючи боротьбу за власну свободу та самобутність. У містах країни відбулися урочистості та вшанування пам’яті загиблих за незалежність нашої держави. Дивіться спеціальний ефір Новини.LIVE, присвячений Дню Незалежності України.