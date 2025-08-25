Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

У черговому випуску День.LIVE обговорили головні події в Україні та світі: гарантії безпеки, переговори з РФ, ситуацію з мобілізацією та виїздом молодих чоловіків, а також політичні виклики з боку Польщі та Угорщини. Ефір зібрав експертів, юристів та політиків, які поділилися власним баченням майбутніх рішень.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

Гарантії безпеки для України та складні переговори з США.

Обговорення можливості обміну територіями та зустрічі Зеленського з Путіним.

Трагічні випадки у ТЦК та опитування українців щодо мобілізації.

Дискусії у парламенті про виїзд чоловіків до 25 років.

Результати соціології: за кого готові голосувати українці на виборах.

Звільнення ексмера Херсона та евакуація мешканців.

Оновлена програма "єОселя" для переселенців.

Вето президента Польщі на соцдопомогу українцям і міжнародні наслідки.

Заяви Сійярто і реакція на слова Зеленського про нафтопровід "Дружба".

Чи дійсно Кремль готовий на поступки та чому миротворці ЄС не змінять ситуацію на фронті.

Оцінка допомоги Україні від союзників.

Серед очікуваних гостей:

Борис Пінкус, американський політик (США, Нью-Йорк)

Олег Петренко, голова штабного фонду 3 ОШБр (Третьої окремої штурмової бригади)

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець"

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій

Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради

Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка

