Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE
Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

25 серпня 2025 р. 17:55

Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

День Незалежності України — привітання Зеленського

День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

17:55 Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

13:12 Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

08:00 Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

20:00 Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

13:32 День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

У черговому випуску День.LIVE обговорили головні події в Україні та світі: гарантії безпеки, переговори з РФ, ситуацію з мобілізацією та виїздом молодих чоловіків, а також політичні виклики з боку Польщі та Угорщини. Ефір зібрав експертів, юристів та політиків, які поділилися власним баченням майбутніх рішень.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

  • Гарантії безпеки для України та складні переговори з США.
  • Обговорення можливості обміну територіями та зустрічі Зеленського з Путіним.
  • Трагічні випадки у ТЦК та опитування українців щодо мобілізації.
  • Дискусії у парламенті про виїзд чоловіків до 25 років.
  • Результати соціології: за кого готові голосувати українці на виборах.
  • Звільнення ексмера Херсона та евакуація мешканців.
  • Оновлена програма "єОселя" для переселенців.
  • Вето президента Польщі на соцдопомогу українцям і міжнародні наслідки.
  • Заяви Сійярто і реакція на слова Зеленського про нафтопровід "Дружба".
  • Чи дійсно Кремль готовий на поступки та чому миротворці ЄС не змінять ситуацію на фронті.
  • Оцінка допомоги Україні від союзників.

Серед очікуваних гостей:

  • Борис Пінкус, американський політик (США, Нью-Йорк)
  • Олег Петренко, голова штабного фонду 3 ОШБр (Третьої окремої штурмової бригади)
  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець"
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій
  • Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради
  • Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка

Нагадаємо, що гостем ефіру Новини.LIVE став народний депутат від партії "Слуга народу" та голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Однією з ключових тем розмови стала українська незалежність та її сучасне значення.

Раніше ми також інформували, що Україна відзначила 34-ту річницю проголошення Незалежності, продовжуючи боротьбу за власну свободу та самобутність. У містах країни відбулися урочистості та вшанування пам’яті загиблих за незалежність нашої держави. Дивіться спеціальний ефір Новини.LIVE, присвячений Дню Незалежності України.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

13:12 Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

08:00 Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

20:00 Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

13:32 День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

