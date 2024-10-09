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Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

9 октября 2024 г. 12:58

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13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

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12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

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12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

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08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
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23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

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22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

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20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

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20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

За прошлый год европейские страны закупили энергоресурсы у России ориентировочно на 700 млрд долларов. Венгрия вообще постоянно заявляет о зависимости от российских ресурсов.

Об этом нардеп Юрий Камельчук заявил в эфире Ранок.LIVE в среду, 9 октября.

Российские энергоресурсы в Европе

По словам Юрия Камельчука, Европа за прошлый год ориентировочно на 700 млрд долларов закупила энергоресурсы у России. По мнению нардепа, мир должен найти способы обходиться без российских энергоресурсов и некоторые страны, в частности Индия, уже сокращают закупки у РФ.

Также Камельчук раскритиковал страны, прямо заявляющие о зависимости от российских ресурсов. Речь идет, в частности, о Венгрии.

"Говорят, что их страна не может избавиться от этой зависимости. Хотя могут это сделать, но на других условиях и немного дороже других стран", — отметил нардеп.

Напомним, в октябре и ноябре в Украине ситуация со светом должна оставаться стабильной. Однако с началом отопительного сезона потребление электроэнергии вырастет, что приведет к дефициту. Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Ранее эксперт по энергетике Сергей Макогон заявил, что Украина еще с 2020 года готовилась к отсутствию транзита российского газа. По его словам, страна может жить без него спокойно.

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13:46 Очередной удар по Черноморску — новые подробности атаки, фото

13:46 Закон о повышении налогов частично не отвечает Конституции, — юристы Рады

13:44 Нафтогаз напомнил клиентам о важной услуге перед зимой — сколько стоит

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 Делали из ухилянтов "калек" — в Ровно разоблачили 26 врачей на взяточничестве

13:33 Рада поддержала законопроект о соглашении со следствием по коррупционным делам

13:31 Шевченко прокомментировал изменения в сборной Украины

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13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

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08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
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23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

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22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

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20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

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20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога