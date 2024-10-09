Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

За прошлый год европейские страны закупили энергоресурсы у России ориентировочно на 700 млрд долларов. Венгрия вообще постоянно заявляет о зависимости от российских ресурсов.

Об этом нардеп Юрий Камельчук заявил в эфире Ранок.LIVE в среду, 9 октября.

Российские энергоресурсы в Европе

По словам Юрия Камельчука, Европа за прошлый год ориентировочно на 700 млрд долларов закупила энергоресурсы у России. По мнению нардепа, мир должен найти способы обходиться без российских энергоресурсов и некоторые страны, в частности Индия, уже сокращают закупки у РФ.

Также Камельчук раскритиковал страны, прямо заявляющие о зависимости от российских ресурсов. Речь идет, в частности, о Венгрии.

"Говорят, что их страна не может избавиться от этой зависимости. Хотя могут это сделать, но на других условиях и немного дороже других стран", — отметил нардеп.

Напомним, в октябре и ноябре в Украине ситуация со светом должна оставаться стабильной. Однако с началом отопительного сезона потребление электроэнергии вырастет, что приведет к дефициту. Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Ранее эксперт по энергетике Сергей Макогон заявил, что Украина еще с 2020 года готовилась к отсутствию транзита российского газа. По его словам, страна может жить без него спокойно.