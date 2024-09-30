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Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

30 вересня 2024 р. 16:58

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В Україні у жовтні та листопаді ситуація зі світлом має залишатися стабільною. Однак з початком опалювального сезону споживання електроенергії зросте, що призведе до дефіциту.

Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі День.LIVE у понеділок, 30 вересня.

Прогнози щодо ситуації зі світлом восени

Омельченко заявив, що ситуація зі світлом в Україні у жовтні та значну частину листопада має залишатися стабільною, якщо не відбудуться масовані обстріли енергетичної інфраструктури.

"Вважаю, що у жовтні буде все нормально, якщо не буде системних і потужних обстрілів по енергетичній системі. І значна частина листопада також буде стабільною", — зауважив директор енергетичних програм "Центру Разумкова".

Однак з початком опалювального сезону, за його словами, зросте споживання електроенергії.

"Дефіцит електричної енергії неможливо буде уникнути", — заявив Омельченко.

Він додав, що обмеження особливо застосовуватимуть у пікові години з 18:00 до 23:00. Як довго триватимуть відключення посадовець не спрогнозував.

Нагадаємо, у ВР назвали міста, де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом. За словами депутатки Верховної Ради Інни Совсун, найбільше страждатимуть східні області.  

Також ми писали про те, що Національна комісія з енергетики та комунальних послуг готується до змін на ринку електроенергії. Зокрема, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.

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