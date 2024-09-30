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Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

30 сентября 2024 г. 16:58

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16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

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15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

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13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

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13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

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12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

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10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

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10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

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В Украине в октябре и ноябре ситуация со светом должна оставаться стабильной. Однако с началом отопительного сезона потребление электроэнергии вырастет, что приведет к дефициту.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире День.LIVE в понедельник, 30 сентября.

Прогнозы по ситуации со светом осенью

Омельченко заявил, что ситуация со светом в Украине в октябре и значительную часть ноября должна оставаться стабильной, если не произойдут массированные обстрелы энергетической инфраструктуры.

"Считаю, что в октябре будет все нормально, если не будет системных и мощных обстрелов по энергетической системе. И значительная часть ноября также будет стабильной", — отметил директор энергетических программ "Центра Разумкова".

Однако с началом отопительного сезона, по его словам, возрастет потребление электроэнергии.

"Дефицит электрической энергии невозможно будет избежать", — заявил Омельченко.

Он добавил, что ограничения особенно будут применять в пиковые часы с 18:00 до 23:00. Как долго продлятся отключения чиновник не спрогнозировал.

Напомним, в ВР назвали города, где зимой будет самая сложная ситуация со светом. По словам депутата Верховной Рады Инны Совсун, больше всего будут страдать восточные области.

Также мы писали о том, что Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам готовится к изменениям на рынке электроэнергии. В частности, с 1 ноября ожидается повышение максимальной цены на свет.

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16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

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