Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Експерт з питань енергетики Сергій Макогон заявив, що Україна ще з 2020 року готувалася до відсутності транзиту російського газу. За його словами, країна може спокійно жити без нього.

Про це Сергій Макогон сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 27 вересня.

Відсутність транзиту російського газу

Макогон зазначив, що Україна видобуває близько 20 мільярдів кубічних метрів газу на рік. За його словами, цього вистачає для внутрішнього споживання.

Експерт наголосив, що чутки про необхідність російського транзиту для української ГТС — неправдиві.

"Обсяг транзиту, який зараз іде — це близько 14-15 млрд кубів. Це незначна частина, яка транспортується через нашу ГТС. Більша частина зараз там вже українського газу", — додав Макогон.

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що в Україні узимку можуть запровадити графіки постачання газу, а відключення електроенергії неминучі.

Раніше голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб заявила, що неможливо зупинити транспортування газу з РФ. Вона зазначила, що Україні необхідно зберігати конструктивний підхід і працювати з міжнародними партнерами.