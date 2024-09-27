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Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

27 вересня 2024 р. 10:32

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20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

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18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

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17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

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Експерт з питань енергетики Сергій Макогон заявив, що Україна ще з 2020 року готувалася до відсутності транзиту російського газу. За його словами, країна може спокійно жити без нього.

Про це Сергій Макогон сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 27 вересня.

Відсутність транзиту російського газу

Макогон зазначив, що Україна видобуває близько 20 мільярдів кубічних метрів газу на рік. За його словами, цього вистачає для внутрішнього споживання. 

Експерт наголосив, що чутки про необхідність російського транзиту для української ГТС — неправдиві.

"Обсяг транзиту, який зараз іде — це близько 14-15 млрд кубів. Це незначна частина, яка транспортується через нашу ГТС. Більша частина зараз там вже українського газу", — додав Макогон.

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що в Україні узимку можуть запровадити графіки постачання газу, а відключення електроенергії неминучі.

Раніше голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб заявила, що неможливо зупинити транспортування газу з РФ. Вона зазначила, що Україні необхідно зберігати конструктивний підхід і працювати з міжнародними партнерами.

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11:35 На Сонці сталося кілька потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:25 Штрафи за тонування авто — на яку суму можуть покарати українців у 2024 році

11:21 Опалювальний сезон наближається — одеситів просять допомогти комунальникам

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:16 За яких умов українці готові мобілізуватися — опитування

11:10 Видалили все під "нуль" — хакери ГУР успішно атакували російські сервери

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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