Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Эксперт по энергетике Сергей Макогон заявил, что Украина еще с 2020 года готовилась к отсутствию транзита российского газа. По его словам, страна может спокойно жить без него.

Об этом Сергей Макогон сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 27 сентября.

Отсутствие транзита российского газа

Макогон отметил, что Украина добывает около 20 миллиардов кубических метров газа в год. По его словам, этого достаточно для внутреннего потребления.

Эксперт подчеркнул, что слухи о необходимости российского транзита для украинской ГТС — неправдивы.

"Объем транзита, который сейчас идет — это около 14-15 млрд кубов. Это незначительная часть, которая транспортируется через нашу ГТС. Большая часть сейчас там уже украинского газа", — добавил Макогон.

Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в Украине зимой могут ввести графики поставки газа, а отключения электроэнергии неизбежны.

Ранее глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что невозможно остановить транспортировку газа из РФ. Она отметила, что Украине необходимо соблюдать конструктивный подход и работать с международными партнерами.