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Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

09 жовтня 2024 р. 12:58

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17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

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11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

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08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

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08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

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За минулий рік європейські країни закупили енергоресурсів у Росії орієнтовно на 700 млрд доларів. Угорщина взагалі постійно заявляє про залежність від російських ресурсів.

Про це нардеп Юрій Камельчук заявив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 9 жовтня. 

Російські енергоресурси в Європі

За словами Юрія Камельчука, Європа за минулий рік орієнтовно на 700 млрд доларів закупила енергоресурсів у Росії. На думку нардепа, світ має знайти способи обходитися без російських енергоресурсів, і деякі країни, зокрема Індія, вже скорочують закупівлі в РФ.

Також Камельчук розкритикував країни, які прямо заявляють про залежність від російських ресурсів. Йдеться, зокрема, про Угорщину. 

"Кажуть, що їхня країна не може позбутися цієї залежності. Хоча можуть це зробити, але на інших умовах і трішки дорожче з інших країн", — зауважив нардеп. 

Нагадаємо, у жовтні та листопаді в Україні ситуація зі світлом має залишатися стабільною. Однак з початком опалювального сезону споживання електроенергії зросте, що призведе до дефіциту. Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Раніше експерт з питань енергетики Сергій Макогон заявив, що Україна ще з 2020 року готувалася до відсутності транзиту російського газу. За його словами, країна може спокійно жити без нього.

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00:12 Взимку Україна буде зі світлом, але є головна умова — в Міненерго заявили яка

00:07 Повітряна тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

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23:31 В Укрпошті відповіли, скільки повісток вже передали в доставку

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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