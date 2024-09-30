Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что о президентских выборах в Украине в 2025 году можно говорить только в двух случаях. Когда произойдет значительный прорыв сил обороны или отступление россиян.

Об этом нардеп заявил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 30 сентября.

При каких условиях в Украине возможны выборы

Депутат подчеркнул, что выборы в Украине зависят от ситуации на фронте. По словам депутата, все прогнозы по этому поводу остаются спекуляциями, даже от таких авторитетных источников, как The Economist.

Что предшествовало

Народная депутат Оксана Савчук в понедельник, 30 сентября, сообщила, что ЦИК издал постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам . В документе говорится об упорядочении и изменениях избирательных участков.

В то же время, Камельчук объяснил, что ЦИК действительно работает над учетом участков , но это не подготовка к выборам, а стандартная практика.

"Они это делали в 2022 и в 2023 годах. Это их работа понимать, что где как может работать, какие реестры у них есть, как они меняются, и понимать, как быстро в нужный момент они смогут точно обновить данные всех реестров и понять, как правильно организовать выборы" , — пояснил Камельчук.

Отметим, несколько дней назад издание The Economist со ссылкой на неизвестные источники сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году на фоне снижения его рейтингов.

Одним из потенциальных кандидатов называют Валерия Залужного, который был снят с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины в феврале.

Напомним, недавно депутат от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко заявил, что выборы в Украине возможны только после окончания военного положения.