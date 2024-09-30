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Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

30 сентября 2024 г. 15:51

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15:51Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

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13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

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12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

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10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

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23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

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15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

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13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Text

13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Text

10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Text

08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2024
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18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

28 сентября 2024
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12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

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23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что о президентских выборах в Украине в 2025 году можно говорить только в двух случаях. Когда произойдет значительный прорыв сил обороны или отступление россиян.

Об этом нардеп заявил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 30 сентября.

При каких условиях в Украине возможны выборы

Депутат подчеркнул, что выборы в Украине зависят от ситуации на фронте. По словам депутата, все прогнозы по этому поводу остаются спекуляциями, даже от таких авторитетных источников, как The Economist.

Что предшествовало

Народная депутат Оксана Савчук в понедельник, 30 сентября, сообщила, что ЦИК издал постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам . В документе говорится об упорядочении и изменениях избирательных участков.

В то же время, Камельчук объяснил, что ЦИК действительно работает над учетом участков , но это не подготовка к выборам, а стандартная практика.

"Они это делали в 2022 и в 2023 годах. Это их работа понимать, что где как может работать, какие реестры у них есть, как они меняются, и понимать, как быстро в нужный момент они смогут точно обновить данные всех реестров и понять, как правильно организовать выборы" , — пояснил Камельчук.

Отметим, несколько дней назад издание The Economist со ссылкой на неизвестные источники сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году на фоне снижения его рейтингов.

Одним из потенциальных кандидатов называют Валерия Залужного, который был снят с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины в феврале.

Напомним, недавно депутат от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко заявил, что выборы в Украине возможны только после окончания военного положения.

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16:32 Штормовое предупреждение в Харькове — синоптики сообщают об опасности завтра

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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