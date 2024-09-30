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ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів — деталі

ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів — деталі

30 вересня 2024 р. 10:47

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23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

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Центральна виборча комісія видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів. У документі йдеться про впорядкування та зміни виборчих дільниць.

Про це повідомила народна депутатка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 30 вересня. 

Чи можливі вибори в Україні під час війни

Савчук заявила, що йдеться про постанову ЦВК від 20 вересня щодо впорядкування та зміни виборчих дільниць. 

"Виборчі дільниці станом на сьогодні сформовані за останніми виборами, які відбулися у 2020 році. І тепер потрібно взагалі дивитися по існуючій території, які виборчі дільниці є", — сказала вона.

Депутатка також відмітила, що деякі точки виборчих дільниць, де колись відбувалося голосування, зруйновані війною. ЦВК має зробити зараз аналіз чинного стану речей. 

Зазначимо, кілька днів тому видання The Economist посилаючись на невідомі джерела, повідомило, що Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році на тлі зниження його рейтингів. 

Одним із потенційних кандидатів називають Валерія Залужного, якого було знято з посади головнокомандувача Збройних сил України в лютому. 

Нагадаємо, нещодавно  депутат від партії "Слуга народу" Володимир Крейденко заявив, що вибори в Україні можливі лише після закінчення воєнного стану. 

Також народний депутат Федір Веніславський заявив, що сумнівів щодо легітимності чинного президента України бути не може. Під час війни в країні президентські, парламентські та місцеві вибори проводити не можна.

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10:29 У Карпатах випав перший сніг — фото засніжених гір

10:16 Небезпека з боку моря — росіяни вивели ракетоносій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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