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Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

26 вересня 2024 р. 20:26

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Верховна Рада України не може ухвалювати рішення, що суперечать Конституції. Вибори в країні обов'язково відбудуться, проте не зараз.

Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Володимир Крейденко в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 26 вересня.

Коли чекати виборів в Україні

За словами нардепа, проведення виборів в Україні можливе лише після завершення воєнного стану.

"Питання виборів президента, Верховної Ради і місцевих рад постане, як тільки закінчиться війна. Коли настане наше перемога. Коли фінансова і безпекова спроможність відповідатимуть міжнародним стандартам", — сказав Крейденко.

Він наголосив, що в Україні, на відміну від Росії, є демократія і голосування обов'язково відбудеться після перемоги.

"Не може парламент ухвалювати рішення, які суперечать Конституції України, під час воєнного стану ні про які вибори говорити не можна. Немає прикладів, коли Верховна Рада голосувала під час війни за проведення виборів президента чи самої Верховної Ради", — додав нардеп.

Раніше ми писали, що громадянин України вирішив подати до суду на Президента Володимира Зеленського через скасування виборів через воєнний стан. Українець вважав, що таким чином Зеленський порушив право громадян обирати владу. 

А народний депутат Федір Веніславський заявив, що сумнівів щодо легітимності чинного президента України бути не може. Під час війни в країні президентські, парламентські та місцеві вибори проводити не можна.

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