Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Верховная Рада Украины не может принимать решения, противоречащие Конституции. Выборы в стране обязательно состоятся, но не сейчас.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко в эфире Вечір.LIVE в четверг, 26 сентября.

Когда ждать выборов в Украине

По словам нардепа, проведение выборов в Украине возможно только после завершения военного положения.

"Вопрос выборов президента, Верховной Рады и местных советов возникнет, как только закончится война. Когда наступит наша победа. Когда финансовые возможности и безопасность будет соответствовать международным стандартам", — сказал Крейденко.

Он отметил, что в Украине, в отличие от России, есть демократия и голосование обязательно состоится после победы.

"Не может парламент принимать противоречащие Конституции Украины решения, во время военного положения ни о каких выборах говорить нельзя. Нет примеров, когда Верховная Рада голосовала во время войны за проведение выборов президента или самой Верховной Рады", — добавил нардеп.

Ранее мы писали, что гражданин Украины решил подать в суд на Президента Владимира Зеленского из-за отмены выборов из-за военного положения. Украинец считал, что таким образом Зеленский нарушил право граждан избирать власть.

А народный депутат Федор Вениславский заявил, что сомнений в легитимности действующего президента Украины быть не может. Во время войны в стране президентские, парламентские и местные выборы проводить нельзя.