ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Центральная избирательная комиссия издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам. В документе говорится об упорядочении и изменениях избирательных участков.

Об этом сообщила народный депутат Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 30 сентября.

Возможны ли выборы в Украине во время войны

Савчук заявила, что речь идет о постановлении ЦИК от 20 сентября об упорядочении и изменении избирательных участков.

"Избирательные участки по состоянию на сегодняшний день сформированы по последним выборам, которые состоялись в 2020 году. И теперь нужно вообще смотреть по существующей территории, какие избирательные участки есть", — сказала она.

Депутат также отметила, что некоторые точки избирательных участков, где когда-то происходило голосование, разрушены войной. ЦИК должен сделать сейчас анализ действующего положения вещей.

Отметим, несколько дней назад издание The Economist, ссылаясь на неизвестные источники, сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году на фоне снижения его рейтингов.

Одним из потенциальных кандидатов называют Валерия Залужного, который был снят с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины в феврале.

Напомним, недавно депутат от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко заявил, что выборы в Украине возможны только после окончания военного положения.

Также народный депутат Федор Вениславский заявил, что сомнений в легитимности действующего президента Украины быть не может. Во время войны в стране президентские, парламентские и местные выборы проводить нельзя.