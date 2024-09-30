Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що Центральна виборча комісія дійсно працює над обліком дільниць, але це не підготовка до виборів. За його словами, це стандартна практика.

Про це депутат розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 30 вересня.

Пояснення Камельчука

Нардеп наголосив, що це перевірка та облік виборчих дільниць в Україні — стандартна практика та звичайна повсякденна робота ЦВК.

"Вони це робили у 2022 і в 2023 роках. Це їхня робота розуміти, що де як може працювати, які реєстри в них є, як вони змінюються, і розуміти, як швидко в потрібний момент вони зможуть точно оновити дані всіх реєстрів і зрозуміти, яким чином правильно організувати вибори", — пояснив Камельчук.

Що передувало

Народна депутатка Оксана Савчук у понеділок, 30 вересня, повідомила, що ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів. У документі йдеться про впорядкування та зміни виборчих дільниць.

Зазначимо, кілька днів тому видання The Economist, посилаючись на невідомі джерела, повідомило, що Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році на тлі зниження його рейтингів.

Одним із потенційних кандидатів називають Валерія Залужного, якого було знято з посади головнокомандувача Збройних сил України в лютому.

Нагадаємо, нещодавно депутат від партії "Слуга народу" Володимир Крейденко заявив, що вибори в Україні можливі лише після закінчення воєнного стану.