Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что Центральная избирательная комиссия действительно работает над учетом участков, но это не подготовка к выборам. По его словам, это стандартная практика.

Об этом депутат рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 30 сентября.

Объяснение Камельчука

Нардеп подчеркнул, что это проверка и учет избирательных участков в Украине — стандартная практика и обычная повседневная работа ЦИК.

"Они это делали в 2022 и в 2023 годах. Это их работа понимать, что где как может работать, какие реестры у них есть, как они меняются, и понимать, как быстро в нужный момент они смогут точно обновить данные всех реестров и понять, как правильно организовать выборы", — пояснил Камельчук.

Что предшествовало

Народная депутат Оксана Савчук в понедельник, 30 сентября, сообщила, что ЦИК издал постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам. В документе говорится об упорядочении и изменениях избирательных участков.

Отметим, несколько дней назад издание The Economist со ссылкой на неизвестные источники сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году на фоне снижения его рейтингов.

Одним из потенциальных кандидатов называют Валерия Залужного, который был снят с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины в феврале.

Напомним, недавно депутат от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко заявил, что выборы в Украине возможны только после окончания военного положения.