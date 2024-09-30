Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Народний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що про президентські вибори в Україні 2025 року можна говорити лише у двох випадках. Коли станеться значний прорив Сил оборони або відступ росіян.

Про це нардеп заявив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 30 вересня.

За яких умов в Україні можливі вибори

Депутат наголосив, що вибори в Україні залежать від ситуації на фронті. Наразі ж, за словами депутата, всі прогнози щодо цього залишаються спекуляціями, навіть від таких авторитетних джерел, як The Economist.

Що передувало

Народна депутатка Оксана Савчук у понеділок, 30 вересня, повідомила, що ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів. У документі йдеться про впорядкування та зміни виборчих дільниць.

Водночас Камельчук пояснив, що ЦВК дійсно працює над обліком дільниць, але це не підготовка до виборів, а стандартна практика.

"Вони це робили у 2022 і в 2023 роках. Це їхня робота розуміти, що де як може працювати, які реєстри в них є, як вони змінюються, і розуміти, як швидко в потрібний момент вони зможуть точно оновити дані всіх реєстрів і зрозуміти, яким чином правильно організувати вибори", — пояснив Камельчук.

Зазначимо, кілька днів тому видання The Economist, посилаючись на невідомі джерела, повідомило, що Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році на тлі зниження його рейтингів.

Одним із потенційних кандидатів називають Валерія Залужного, якого було знято з посади головнокомандувача Збройних сил України в лютому.

Нагадаємо, нещодавно депутат від партії "Слуга народу" Володимир Крейденко заявив, що вибори в Україні можливі лише після закінчення воєнного стану.