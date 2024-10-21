Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине. По его словам, существует вероятность возникновения небаланса в объеме от 3 до 5 ГВт.

Об этом Геннадий Рябцев сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 21 октября.

Дефицит электроэнергии зимой

Рябцев говорит, что дефицит электроэнергии зимой будет зависеть от температуры воздуха и возможных массированных ударов РФ по критической инфраструктуре. По его словам, мнения профильных экспертов по этому вопросу разнятся.

"Если температура воздуха будет -10 °C, то может быть 4 ГВт, если температура будет выше, может быть и 2 ГВт. В случае, если Россия поразит наши объекты, то в течение нескольких недель может быть и 5 ГВт", — говорит эксперт.

Он добавил, что пока нет понимания, что именно сделало правительство для стабилизации ситуации.

Напомним, глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал, что украинцам следует ожидать повышения тарифов на электроэнергию, которое может произойти уже в конце отопительного сезона.

Также эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой.