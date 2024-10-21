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Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

21 жовтня 2024 р. 18:18

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14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

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13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні. За його словами, є ймовірність виникнення небалансу в обсязі від 3 до 5 ГВт.

Про це Геннадій Рябцев сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 21 жовтня.

Дефіцит електроенергії взимку

Рябцев каже, що дефіцит електроенергії взимку залежатиме від температури повітря та ймовірних масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі. За його словами, думки профільних експертів з цього питання різняться.

"Якщо температура повітря буде -10 °C, то може бути 4 ГВт, якщо температура буде вищою, може бути і 2 ГВт. У разі, якщо Росія вразить наші об'єкти, то впродовж декількох тижнів може бути і 5 ГВт", — каже експерт.

Він додав, що наразі немає розуміння, що саме зробив уряд для стабілізації ситуації.

Нагадаємо, голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів, що українцям слід очікувати підвищення тарифів на електроенергію, яке може відбутись вже наприкінці опалювального сезону.

Також експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку.

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19:25 Сирський заявив, що ухвалить рішення про нову модель базової військової підготовки

19:01 Трамп вперше обігнав Гарріс у передвиборчому опитуванні — які результати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:58 Стало відомо, що увійде до нового пакета допомоги для України від США

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14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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