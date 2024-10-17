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Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

17 жовтня 2024 р. 23:52

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23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

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18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

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17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

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08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

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07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

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Українців невдовзі очікуватиме підвищення тарифу на електроенергію. Статись це може вже наприкінці опалювального сезону (в травні наступного року), але зараз йдуть обговорення, щоб підвищити тарифи ще раніше. 

Про це заявив голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі День.LIVE.

Коли й на скільки подорожчає електроенергія

Тарифи на електроенергію для населення у рази нижчій, ніж тариф на оптовому ринку електроенергії. Крім того, ця вартість на оптовому ринку зростає через дефіцит. Треба також враховувати, що Україна імпортує електроенергію з ЄС, а там, наприклад у Словаччини, найдорожча вартість. 

"Зараз діє мораторій президента на підвищення цін до кінця опалювального сезону для населення. Проте підвищення буде обговорюватись і тут на рішення впливають два фактори: політичний та соціальний. Але у мене є інсайд, що тариф все ж таки підвищать в коридорі 25-50 копійок", — зазначив Станіслав Ігнатьєв.

Таким чином, підсумовує експерт, в кінці опалювального сезону, а може й раніше, вартість кіловата буде складати для населення 4,7 грн.

Нагадаємо, ми писали, як в Україні отримати субсидію на опалення. З 1 жовтня 2024 року в Україні запроваджено додаткові умови для компенсації витрат на тверде паливо в опалювальному сезоні 2024-2025 років.

Також ми розповідали якими будуть тарифи на світло в Україні. У другому місяці осені тарифи на світло в Україні в цілому не зміняться, але є один виняток.

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00:20 У Рівненській області пролунали вибухи — що відомо

00:07 Легендарний воротар назвав перевагу Луніна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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