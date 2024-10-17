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Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

17 октября 2024 г. 23:52

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23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

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13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

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Украинцев в скором времени будет ожидать повышения тарифа на электроэнергию. Произойти это может уже в конце отопительного сезона (в мае следующего года), но сейчас идут обсуждения, чтобы повысить тарифы еще раньше.

Об этом заявил глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире День.LIVE.

Когда и на сколько подорожает электроэнергия

Тарифы на электроэнергию для населения в разы ниже тарифа на оптовом рынке электроэнергии. Кроме того, эта стоимость на оптовом рынке растет из-за дефицита. Следует также учитывать, что Украина импортирует электроэнергию из ЕС, а там, например, в Словакии, самая высокая стоимость.

"Сейчас действует мораторий президента на повышение цен до конца отопительного сезона для населения. Однако повышение будет обсуждаться и здесь на решение влияют два фактора: политический и социальный. Но у меня есть инсайд, что тариф все же повысят в коридоре 25-50 копеек", — отметил Станислав Игнатьев.

Таким образом, заключает эксперт, в конце отопительного сезона, а может и раньше, стоимость киловатт будет составлять для населения 4,7 грн.

Напомним, мы писали, как в Украине получить субсидию на отопление. С 1 октября 2024 г. в Украине введены дополнительные условия для компенсации расходов на твердое топливо в отопительном сезоне 2024-2025 годов.

Также мы рассказывали, какими будут тарифы на свет в Украине. Во втором месяце осени тарифы на свет в Украине в целом не изменятся, но есть одно исключение.

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