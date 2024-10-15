Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

Нардеп Володимир Мороз зазначив, що тарифи можуть зрости до 6-7 гривень для громадян. Для підприємств ціна може становити 11-12 гривень.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 15 жовтня.

Підвищення тарифів

Мороз підкреслив, що таке підвищення, ймовірно, буде поступовим. Він підкреслив, що рішення ухвалює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

"Ви ж знаєте, хто приймає сьогодні і виставляє вже ціну. Це НКРЕКП і які регулюють, регулюють ці ціни на електричну енергію на кіловат час. Я думаю, що сьогодні це дуже підступно, дуже підступно, тому що люди цього не витягнуть", — заявив нардеп.

Нагадаємо, ми писали, як в Україні отримати субсидію на опалення. З 1 жовтня 2024 року в Україні запроваджено додаткові умови для компенсації витрат на тверде паливо в опалювальному сезоні 2024-2025 років.

Також ми розповідали якими будуть тарифи на світло в Україні. У другому місяці осені тарифи на світло в Україні в цілому не зміняться, але є один виняток.