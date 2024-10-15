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Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

15 жовтня 2024 р. 20:05

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19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

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18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

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17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

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16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

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16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

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Нардеп Володимир Мороз зазначив, що тарифи можуть зрости до 6-7 гривень для громадян. Для підприємств ціна може становити 11-12 гривень.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 15 жовтня.

Підвищення тарифів

Мороз підкреслив, що таке підвищення, ймовірно, буде поступовим. Він підкреслив, що рішення ухвалює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

"Ви ж знаєте, хто приймає сьогодні і виставляє вже ціну. Це НКРЕКП і які регулюють, регулюють ці ціни на електричну енергію на кіловат час. Я думаю, що сьогодні це дуже підступно, дуже підступно, тому що люди цього не витягнуть", — заявив нардеп.

Нагадаємо, ми писали, як в Україні отримати субсидію на опалення. З 1 жовтня 2024 року в Україні запроваджено додаткові умови для компенсації витрат на тверде паливо в опалювальному сезоні 2024-2025 років.

Також ми розповідали якими будуть тарифи на світло в Україні. У другому місяці осені тарифи на світло в Україні в цілому не зміняться, але є один виняток.

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19:41 Apple анонсувала iPad Mini з чипом A17 Pro — що у ньому нового

19:35 Бійці 47-ої бригади показали унікальні кадри підготовки новобранців — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

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18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

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15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

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