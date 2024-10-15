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Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

15 октября 2024 г. 20:05

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20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

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20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

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19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Text

16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Text

15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

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15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

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Нардеп Владимир Мороз отметил, что тарифы могут вырасти до 6-7 гривен для граждан. Для предприятий цена может составить 11–12 гривен.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 15 октября.

Повышение тарифов

Мороз подчеркнул, что такое повышение, вероятно, будет постепенным. Он подчеркнул, что решение принимает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"Вы же знаете, кто принимает сегодня и выставляет уже цену. Это НКРЭКУ и которые регулируют, регулируют эти цены на электрическую энергию на киловатт час. Я думаю, что сегодня это очень коварно, очень коварно, потому что люди этого не вытянут", — заявил нардеп.

Напомним, мы писали, как в Украине получить субсидию на отопление. С 1 октября 2024 г. в Украине введены дополнительные условия для компенсации расходов на твердое топливо в отопительном сезоне 2024-2025 годов.

Также мы рассказывали, какими будут тарифы на свет в Украине. Во втором месяце осени тарифы на свет в Украине в целом не изменятся, но есть одно исключение.

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21:24 В Харькове раздались взрывы

21:20 Уточнение данных из-за границы — как долго длится этот процесс

21:13 Во Львове пенсионер распространял коммунистическую символику — как его наказал суд

20:58 Бывшего украинского шахматиста поймали на мошенничестве

20:53 Укрзализныця откроет движение для путешествий детских групп в горы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:38 В ЦПД заявили, что Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине

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20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

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18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

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17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

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16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

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15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

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15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

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