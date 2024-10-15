Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Нардеп Владимир Мороз отметил, что тарифы могут вырасти до 6-7 гривен для граждан. Для предприятий цена может составить 11–12 гривен.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 15 октября.

Повышение тарифов

Мороз подчеркнул, что такое повышение, вероятно, будет постепенным. Он подчеркнул, что решение принимает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"Вы же знаете, кто принимает сегодня и выставляет уже цену. Это НКРЭКУ и которые регулируют, регулируют эти цены на электрическую энергию на киловатт час. Я думаю, что сегодня это очень коварно, очень коварно, потому что люди этого не вытянут", — заявил нардеп.

Напомним, мы писали, как в Украине получить субсидию на отопление. С 1 октября 2024 г. в Украине введены дополнительные условия для компенсации расходов на твердое топливо в отопительном сезоне 2024-2025 годов.

Также мы рассказывали, какими будут тарифы на свет в Украине. Во втором месяце осени тарифы на свет в Украине в целом не изменятся, но есть одно исключение.