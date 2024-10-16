Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку arrow
Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

16 жовтня 2024 р. 18:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Text

14:21Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

Text

08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Text

14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

Text

08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

В Україні з настанням холодів енергетики закликають не використовувати потужні електроприлади у пікові години. Водночас у випадку прохолодної зими на нас може чекати більше аварійних ситуацій в енергосистемі.

Про це заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі День.LIVE.

Ситуація зі світлом взимку

За його словами, взимку на українців може чекати більше аварійних ситуацій на тепломережах, ніж у минулі роки. Це відбуватиметься за умови, що зима буде холоднішою.

Корольчук зауважив, що минулі кілька років зима була теплою, тому створилося враження, що українська енергетична інфраструктура готова до будь-яких викликів.

Але у періоди сильних морозів існує високий ризик аварій на тепломережах через додаткове навантаження.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсонській та Миколаївській областях була знеструмлена частина споживачів.

А директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав найгірший з можливих сценаріїв відключень взимку. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:23 В парламенті підтримали створення нового міністерства

19:19 Генсек НАТО Рютте прокоментував План перемоги України та її вступ до Альянсу

18:57 Відстрочка є, але дані у реєстрі відсутні — що робити та чи загрожує мобілізація

18:56 Коли чекати виборів — Кім розкрив подробиці

18:48 Зеленський заявив, що Україна воює одночасно з трьома країнами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:42 На Сумщині сапери знешкодили російську авіаційну ракету Х-59

18:36 В ОП зробили заяву щодо майбутнього аеропорту в Ужгороді

18:31 В Україні затвердили алгоритми НАТО щодо надання медичної допомоги на полі бою

18:20 Різні дані у військовому квитку та "Резерв+" — що робити

18:11 У Росії розстріляли офіцера ГРУ, який повернувся з війни проти України

19:23 В парламенті підтримали створення нового міністерства

19:19 Генсек НАТО Рютте прокоментував План перемоги України та її вступ до Альянсу

18:57 Відстрочка є, але дані у реєстрі відсутні — що робити та чи загрожує мобілізація

18:56 Коли чекати виборів — Кім розкрив подробиці

18:48 Зеленський заявив, що Україна воює одночасно з трьома країнами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:42 На Сумщині сапери знешкодили російську авіаційну ракету Х-59

18:36 В ОП зробили заяву щодо майбутнього аеропорту в Ужгороді

18:31 В Україні затвердили алгоритми НАТО щодо надання медичної допомоги на полі бою

18:20 Різні дані у військовому квитку та "Резерв+" — що робити

18:11 У Росії розстріляли офіцера ГРУ, який повернувся з війни проти України

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Text

14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

Text

08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом