Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

В Україні з настанням холодів енергетики закликають не використовувати потужні електроприлади у пікові години. Водночас у випадку прохолодної зими на нас може чекати більше аварійних ситуацій в енергосистемі.

Про це заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі День.LIVE.

Ситуація зі світлом взимку

За його словами, взимку на українців може чекати більше аварійних ситуацій на тепломережах, ніж у минулі роки. Це відбуватиметься за умови, що зима буде холоднішою.

Корольчук зауважив, що минулі кілька років зима була теплою, тому створилося враження, що українська енергетична інфраструктура готова до будь-яких викликів.

Але у періоди сильних морозів існує високий ризик аварій на тепломережах через додаткове навантаження.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсонській та Миколаївській областях була знеструмлена частина споживачів.

А директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав найгірший з можливих сценаріїв відключень взимку.